Ejército decomisa 1 300 kilos de presunta marihuana en Carchi

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El Ejército Ecuatoriano decomisó aproximadamente 1 300 kilos de presunta marihuana que eran transportados en una camioneta en el sector Santa Martha de Cuba, cantón Huaca, provincia del Carchi.

Según informó el Ejército este 1 de octubre de 2026, la localización del vehículo se produjo durante una operación militar basada en información de inteligencia.

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Camioneta fue abandonada tras una persecución

Durante la operación, los soldados detectaron una camioneta que habría sobrepasado un punto de control. Ante esta situación, se inició una persecución hasta el sector Santa Martha de Cuba, donde el vehículo finalmente fue abandonado.

En la intervención, el Ejército encontró 24 bultos con aproximadamente 40 paquetes cada uno. La institución señaló que el cargamento correspondía a unos 1 300 kilos de presunta marihuana.

La camioneta que presuntamente era utilizada para transportar la sustancia también fue decomisada para las respectivas investigaciones.

#Carchi | Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron una operación militar en #Huaca, donde localizaron una camioneta abandonada con 24 bultos que contenían aproximadamente 1.300 kg de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, presuntamente marihuana. pic.twitter.com/k5bIo4fnoP — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) October 1, 2026

Ejército estima una afectación de 6,5 millones dólares

De acuerdo con la estimación del Ejército Ecuatoriano, la operación evitó el expendio de aproximadamente 1,3 millones de dosis de droga y representó una afectación económica calculada en 6,5 millones de dólares para las economías ilícitas vinculadas al narcotráfico.

Las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y el vehículo fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército indicó que mantiene sus operaciones orientadas a contribuir a la seguridad de la población.

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