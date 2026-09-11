Gasolina cambia de precio en Ecuador desde este 12 de septiembre

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Los nuevos precios de los combustibles entran en vigencia en Ecuador desde las 00:00 de este sábado 12 de septiembre de 2026. La gasolina Extra y Ecopaís, así como el diésel prémium, bajan tres centavos por galón, mientras la Súper toma la dirección contraria y aumenta 15 centavos.

Con el ajuste, la Extra y Ecopaís pasan de 3,242 a 3,212 dólares por galón, mientras el diésel prémium baja de 3,181 a 3,151 dólares. La Súper, en cambio, pasa de un precio sugerido de 4,74 a 4,89 dólares por galón.

Nuevos precios de la gasolina en Ecuador desde septiembre

Así quedan los valores desde las 00:00 de este 12 de septiembre:

Así cambian los precios de los combustibles Nuevos valores vigentes desde las 00:00 del 12 de septiembre de 2026. Combustible Precio anterior Nuevo precio Variación Extra 3,242 dólares 3,212 dólares ↓ 3 centavos Ecopaís 3,242 dólares 3,212 dólares ↓ 3 centavos Diésel prémium 3,181 dólares 3,151 dólares ↓ 3 centavos Súper 4,74 dólares 4,89 dólares ↑ 15 centavos * El valor de la gasolina Súper es referencial, debido a que su precio está liberado y puede variar entre estaciones de servicio.

En la Súper se trata de un precio sugerido, debido a que su valor está liberado y puede variar entre estaciones de servicio.

La reducción de Extra, Ecopaís y diésel ya había sido anticipada el 8 de septiembre por el presidente Daniel Noboa, quien anunció que los tres combustibles bajarían tres centavos adicionales por galón. El mandatario señaló entonces que se trataba del tercer mes consecutivo de disminuciones.

La Súper sube mientras Extra y Ecopaís bajan

El movimiento de la Súper es distinto porque su precio no está sometido al mismo mecanismo que regula Extra y Ecopaís. Su valor está liberado y responde de manera más directa a factores del mercado internacional.

Precisamente, entre julio y agosto ocurrió el movimiento contrario. Este Medio explicó el 10 de septiembre de 2026 que el precio sugerido de la Súper había caído 87 centavos, desde 5,61 hasta 4,74 dólares por galón. Ahora recupera 15 centavos de esa reducción.

Para un conductor que cargue 10 galones de Extra o Ecopaís, el nuevo ajuste representa 30 centavos menos frente al período anterior. Si esos mismos 10 galones corresponden a Súper, en cambio, la carga costará 1,50 dólares más tomando como referencia el precio sugerido.

Los nuevos precios estarán vigentes durante el período mensual que comienza este 12 de septiembre. En el caso de la Súper, el valor que finalmente encuentre el consumidor puede diferir entre gasolineras debido a su esquema de precio liberado.

Preguntas frecuentes sobre los nuevos precios de los combustibles en Ecuador:

❓ ¿Cuánto costarán la gasolina Extra y Ecopaís desde el 12 de septiembre? La Extra y Ecopaís costarán 3,212 dólares por galón, tres centavos menos que en el período anterior.

Ambas gasolinas tenían un precio de 3,242 dólares por galón. Los nuevos valores entran en vigencia desde las 00:00 de este sábado 12 de septiembre de 2026. ❓ ¿Cuál será el nuevo precio del diésel prémium? El diésel prémium bajará a 3,151 dólares por galón.

El precio anterior era de 3,181 dólares, por lo que también registra una reducción de tres centavos por galón. ❓ ¿Cuánto subirá la gasolina Súper? El precio sugerido aumentará 15 centavos, de 4,74 a 4,89 dólares por galón.

A diferencia de Extra y Ecopaís, el precio de la Súper está liberado. Por esa razón, los 4,89 dólares constituyen un valor referencial y el consumidor puede encontrar precios diferentes entre estaciones de servicio. ❓ ¿Cuánto cambia el costo de llenar 10 galones? Con Extra o Ecopaís se pagarán 30 centavos menos, mientras que con Súper serían 1,50 dólares más, tomando su precio sugerido.

La diferencia responde a que Extra y Ecopaís bajan tres centavos por galón, mientras la Súper aumenta 15 centavos frente al período anterior. ❓ ¿Por qué la Súper sube mientras Extra y Ecopaís bajan? Porque no están sujetas al mismo esquema de fijación de precios.

Extra y Ecopaís cuentan con un mecanismo que regula sus variaciones, mientras el precio de la Súper está liberado y responde de manera más directa a factores del mercado internacional. Por ello, sus movimientos pueden ir en direcciones diferentes.

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