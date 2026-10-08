Daniel Noboa reacciona a la captura de Jackson Zambrano y señala el financiamiento de ‘Pipo’

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Daniel Noboa reaccionó este 8 de octubre de 2026 a la captura de Jackson Felipe Zambrano, identificado por las autoridades como uno de los principales financistas de alias ‘Pipo’. En una publicación en X, el mandatario puso el foco en el financiamiento del crimen organizado y en el presunto uso de empresas para ocultar cargamentos de droga entre exportaciones.

Su pronunciamiento se produjo tras la operación Gran Fénix-Cantabria, que registró 21 detenidos y 23 allanamientos. Noboa vinculó los recursos de la estructura investigada con la compra de armas, el pago a sicarios y la violencia contra las familias ecuatorianas.

Daniel Noboa señala el financiamiento y el uso de empresas de alias ‘Pipo’

El mandatario atribuyó a la red cargamentos valorados en 1 765 millones de dólares y destacó la participación de la Policía Nacional, Europol y autoridades de España, Bélgica, Portugal y Países Bajos.

En su mensaje, Noboa sostuvo que las acciones contra el crimen organizado también alcanzarán a quienes financian sus actividades y a quienes utilizan empresas para encubrirlas. Además, señaló que los detenidos deberán responder ante la justicia.

Según la información de la investigación, Zambrano sería uno de los principales financistas de ‘Pipo’ desde 2022. Las autoridades lo relacionan con una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas que habría mantenido operaciones desde 2019.

La investigación identificó al menos 15 empresas vinculadas con la exportación de fruta, cacao, mariscos y madera. Estas compañías habrían servido para ocultar cocaína entre productos enviados al exterior.

La presunta organización tendría incidencia en Guayas, Los Ríos y Pichincha, además de conexiones con ciudadanos radicados en Europa y Emiratos Árabes Unidos. Los grupos investigados también estarían relacionados con estructuras de la mafia balcánica y la mocromafia.

Todos van a caer. Los que disparan, los que financian y los que se esconden detrás de empresas. Capturamos a Jackson Felipe Zambrano, uno de los principales financistas de alias Pipo. Su red ocultaba cargamentos valorados en USD 1.765 millones entre exportaciones. Dinero para armas, sicarios y violencia contra las familias ecuatorianas. Nuestra Policía Nacional lideró la operación en Ecuador, junto a Europol y las autoridades de España, Bélgica, Portugal y Países Bajos. Gran Fénix–Cantabria: 21 detenidos y 23 allanamientos. Ahora responderán ante la justicia. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 8, 2026

La investigación conecta incautaciones en Ecuador y Europa

El caso comenzó en octubre de 2024, después de que las autoridades encontraran cerca de 13 000 paquetes de cocaína en el puerto de Algeciras, en España. El contenedor que transportaba la droga había salido de una terminal portuaria de Guayaquil.

A partir de ese hallazgo, los investigadores relacionaron 14 incautaciones en Ecuador, España, Bélgica, Portugal y Países Bajos. Estos decomisos representan aproximadamente 42,5 toneladas de cocaína, valoradas en 1 680 millones de dólares, según la información de la operación.

Durante el operativo se reportaron otras dos incautaciones, de 630 kilos y una tonelada y media de cocaína, con una valoración conjunta de 85 millones de dólares. La suma alcanza los 1 765 millones de dólares mencionados por Noboa, correspondientes al valor estimado de la droga incautada vinculada con la investigación.

Según las autoridades, la estructura habría coordinado la adquisición de cocaína en laboratorios de Colombia, su traslado a Ecuador y su envío marítimo hacia Europa. En los países de destino, sus integrantes habrían participado en la recepción y distribución de los cargamentos.

La investigación también señala que la organización habría facilitado empresas para establecer relaciones comerciales aparentemente legítimas y controlar parte de la cadena logística.

Las acciones de Gran Fénix-Cantabria se desarrollaron de manera simultánea en Ecuador y Europa. Participaron 130 policías, quienes ejecutaron 23 allanamientos en inmuebles relacionados con los investigados y con el entramado empresarial.

El balance fue de 21 detenidos, entre ellos dos policías en servicio activo. Durante los registros, los agentes incautaron teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento y documentación empresarial y financiera.

En Ecuador, la Policía Nacional coordinó la operación con la Fiscalía General del Estado. También participaron Europol, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España.

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