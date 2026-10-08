Operación Gran Fénix deja 21 detenidos de red internacional en Ecuador y Europa

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Policía Nacional de Ecuador ejecutó la operación Gran Fénix-Cantabria en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Europol, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España. El operativo busca desarticular una estructura de crimen organizado transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas. Las acciones se realizaron de manera simultánea en Ecuador y Europa.

La investigación comenzó en octubre de 2024, después de que las autoridades incautaran cerca de 13 000 paquetes de cocaína en el puerto de Algeciras, en España. El contenedor que transportaba la droga había salido desde una terminal portuaria de Guayaquil. A partir de ese caso, la investigación relacionó 14 incautaciones realizadas en Ecuador, España, Bélgica, Portugal y Países Bajos.

Una red vinculada con empresas exportadoras

Las 14 incautaciones representan aproximadamente 42,5 toneladas de cocaína. Según la información de la operación, esa cantidad equivale a 1 680 millones de dólares. A ese valor se suman las incautaciones realizadas durante el operativo de esta noche: 630 kilos y una tonelada y media de cocaína, con un valor estimado de 85 millones de dólares.

En total, la operación registra 1 765 millones de dólares en droga incautada.

La investigación señala que la organización habría mantenido operaciones desde 2019. Su actividad tendría incidencia en Guayas, Los Ríos y Pichincha. Además, la estructura tendría conexiones con ciudadanos radicados en Europa y Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades identificaron al menos 15 empresas relacionadas con la exportación de fruta, cacao, mariscos y madera. Según la investigación, estas compañías habrían servido para ocultar grandes cargamentos de droga entre esos productos.

Los grupos investigados también estarían presuntamente vinculados con estructuras relacionadas con la mafia balcánica y la mocromafia. La investigación sostiene que estos grupos habrían coordinado la adquisición de cocaína en laboratorios de Colombia, su traslado hacia Ecuador y el posterior envío marítimo hacia Europa.

Entre los detenidos aparece Jackson Felipe Zambrano. Según la información proporcionada sobre la operación, Zambrano figura como uno de los principales financistas de ‘Pipo’ desde 2022.

23 allanamientos y 21 detenidos

La estructura también habría desarrollado actividades en los países de destino. Allí, sus integrantes habrían participado en la recepción y distribución de la droga. Además, habrían facilitado empresas para establecer relaciones comerciales aparentemente legítimas y controlar parte de la cadena logística.

Para ejecutar la operación Gran Fénix-Cantabria, 130 policías participaron en las acciones. Los agentes realizaron 23 allanamientos simultáneos en inmuebles vinculados con los investigados y con el entramado empresarial identificado durante la investigación.

El operativo dejó 21 detenidos. De ellos, 19 son ciudadanos ecuatorianos y dos son servidores policiales en servicio activo.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron terminales móviles, dispositivos de almacenamiento informático y documentación empresarial y financiera.

La Policía Nacional señaló que la operación forma parte de su trabajo contra las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y sostuvo, al cierre de la información, que continuará con las acciones para desarticular este tipo de organizaciones.

OPERACIÓN GRAN FÉNIX – CANTABRIA GOLPE AL CORAZÓN EMPRESARIAL, LOGÍSTICO Y FINANCIERO DEL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL: 23 ALLANAMIENTOS, 21 DETENIDOS Y 1765 MILLONES EN GUAYAS Y LOS RÍOS EN ECUADOR, Y ESPAÑA, BÉLGICA, PORTUGAL Y PAÍSES BAJOS. La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y en coordinación con EUROPOL, Guardia Civil y Policía Nacional de España, ejecutan la operación “GRAN FÉNIX – CANTABRIA”, para desarticular una estructura de crimen organizado transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas. La investigación se originó tras la incautación, en octubre de 2024, de aproximadamente 13.000 paquetes de cocaína en el puerto de Algeciras, España. El contenedor había salido desde una terminal portuaria de Guayaquil. Como resultado de la investigación , se han relacionado 14 incautaciones que representan aproximadamente 42,5 toneladas de cocaína, registradas tanto en Ecuador como en España, Bélgica, Portugal y Países Bajos, que equivalen a USD 1680 millones. Adicional, en la operación de esta noche son 630 kilos y una tonelada y media, que equivalen a USD 85 millones. En total son USD 1765 millones en droga incautados. ESTRUCTURA CRIMINAL La organización habría mantenido operaciones desde 2019 y tendría incidencia en Guayas, Los Ríos y Pichincha, además de conexiones con ciudadanos radicados en Europa y Emiratos Árabes Unidos. La investigación identificó un entramado de al menos 15 empresas dedicadas a la exportación de fruta, cacao, mariscos y madera utilizadas para ocultar grandes cargamentos de droga entre estos productos. Estos grupos estarían presuntamente vinculados a estructuras relacionadas con la mafia balcánica y la mocromafia, con quienes se habría coordinado la adquisición de cocaína en laboratorios de Colombia, su traslado hacia Ecuador y posterior envío marítimo hacia Europa. Jackson Felipe Zambrano, uno de los detenidos en esta operación, es uno de los principales financistas de Pipo desde 2022. En destino, miembros de estas estructuras habrían participado en la recepción y distribución de la droga, además de facilitar empresas para generar relaciones comerciales aparentemente legítimas y controlar parte de la cadena logística. PROYECCIÓN OPERATIVA 130 POLICÍAS OPERANDO • 21 detenciones: 19 ciudadanos ecuatorianos y 2 servidores policiales en servicio activo. • 23 allanamientos simultáneos en inmuebles vinculados a los investigados y al entramado empresarial. Durante los allanamientos se incautaron terminales móviles, dispositivos de almacenamiento informático y documentación empresarial y financiera. Como siempre les decimos, es cuestión de tiempo, todos caen. Ecuador no es lugar de impunidad. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 8, 2026

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