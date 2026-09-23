Operativo contra Los Igualitos deja 13 detenidos tras 10 allanamientos en Nueva Prosperina

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre un operativo ejecutado en Guayaquil contra la estructura denominada Los Igualitos, una facción de Los Tiguerones. La Policía Nacional y la Fiscalía realizaron 10 allanamientos luego de ocho meses de investigación. Como resultado, 13 personas fueron detenidas.

La organización tendría su principal zona de influencia en Nueva Prosperina, especialmente en Flor de Bastión y Socio Vivienda. Según la información entregada por el Ministro, sus integrantes estarían relacionados con muertes violentas, extorsiones, secuestros, expendio de sustancias sujetas a fiscalización y uso de armas de fuego.

Investigación vinculó a la estructura con nueve muertes violentas

La investigación identificó elementos que vincularían a Los Igualitos con nueve muertes violentas registradas entre abril y julio de 2026. Además, los investigadores encontraron relación con atentados contra servidores policiales, hechos vinculados con armas de fuego, secuestros y extorsiones.

El proceso también permitió identificar a personas que cumplirían distintas funciones dentro de la estructura. Entre ellas constarían cabecillas, intermediarios y presuntos integrantes de la organización.

La Policía ejecutó los procedimientos después de ocho meses de investigación y coordinó las acciones con la Fiscalía. Los agentes ingresaron a 10 inmuebles para avanzar con la operación contra esta facción de Los Tiguerones.

Entre las 13 personas detenidas constan varios Individuos de Interés Penal Relevante (IIPR) y Objetivos Criminales Priorizados (OCP). La información difundida por el ministro del Interior identifica entre los detenidos a alias ‘Samuel’, ‘Lagarto’, ‘Pirulino’, ’38’, ‘Gordo’, ‘Ardilla’, ‘JB’, ‘Patrona’, ‘Extorsión’ y ‘El Flaco’.

Detenidos tienen antecedentes y Policía incautó indicios

Varios de los detenidos registran antecedentes por asesinato, porte y tenencia de armas de fuego y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Entre los antecedentes señalados constan los de alias ‘Gordo’ y ‘Ardilla’, quienes registran antecedentes por asesinato.

Durante los allanamientos, los agentes levantaron varios indicios que quedaron vinculados al procedimiento. Entre ellos constan armas de fuego, municiones, celulares y motocicletas.

Las autoridades señalaron que los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia para que continúe el debido proceso.

El operativo se concentró en Nueva Prosperina, una zona que, según la información proporcionada por el ministro Reimberg, constituye el principal espacio de influencia de “Los Igualitos”. Flor de Bastión y Socio Vivienda aparecen específicamente dentro de esa zona de influencia.

La investigación policial también permitió establecer las distintas funciones que presuntamente cumplían los integrantes de la estructura. La identificación de cabecillas, intermediarios y otros presuntos integrantes formó parte de las acciones desarrolladas durante los ocho meses de investigación.

Con los 10 allanamientos y las 13 detenciones, la Policía y la Fiscalía ejecutaron la operación contra esta facción de Los Tiguerones. Los indicios encontrados durante los procedimientos quedaron dentro del proceso judicial correspondiente.

El ministro del Interior informó sobre el resultado del operativo y señaló que las autoridades continúan trabajando.

GOLPE A “LOS IGUALITOS” EN NUEVA PROSPERINA.



Luego de ocho meses de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, ejecutó una operación contra la estructura denominada “Los Igualitos”, facción de Los Tiguerones, en 10 allanamientos fueron detenidas 13… pic.twitter.com/UDBya6UeCD — John Reimberg (@JohnReimberg) September 23, 2026

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