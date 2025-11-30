Un nuevo ataque armado sacudió este domingo 30 de noviembre de 2025 al distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil, una de las zonas más violentas del país. Seis personas —cuatro mujeres y dos hombres— fueron asesinadas por un grupo de atacantes que llegó al sector a bordo de motocicletas y abrió fuego dentro de dos viviendas, confirmó la Policía Nacional.

Motociclistas irrumpieron en una casa y ejecutaron a cinco personas

El coronel Juan Carlos Soria, jefe encargado de la Zona 8, explicó que los responsables llegaron al barrio Flor de Bastión en dos motocicletas y entraron directamente a una vivienda, donde asesinaron a cinco personas que participaban en una reunión familiar.

En una casa vecina murió una sexta víctima: una mujer que, según los testimonios preliminares, salió a la calle para advertir que en su hogar había niños durmiendo. Soria señaló que se trató de “víctimas colaterales” y lamentó que los grupos criminales hayan abandonado incluso “los códigos mínimos respecto al respeto a mujeres o personas de la tercera edad”.

El comandante confirmó que ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales.

Una persona sobrevivió y podrá aportar información clave

Una persona logró sobrevivir al ataque. Su versión será determinante para reconstruir los hechos y establecer posibles motivaciones, señaló Soria, quien aseguró que los equipos investigativos continúan levantando información en la zona.

En el lugar, la Policía halló 17 indicios balísticos: seis proyectiles corresponden a armas largas y once a armas cortas.

Un barrio golpeado por la violencia extrema

Nueva Prosperina es uno de los puntos más afectados por la criminalidad en Guayaquil. Hasta octubre, se registraron 533 asesinatos en este distrito, de un total de 2 129 contabilizados en toda la ciudad, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.

Ecuador enfrenta desde 2024 un “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la respuesta estatal contra las bandas criminales. La escalada de violencia ha mantenido cifras inéditas: en 2025, el país registra en promedio un asesinato por hora.

