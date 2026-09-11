Apolo 30 detiene a 27 personas presuntamente vinculadas a Los Tiguerones y otros grupos

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La madrugada de este 11 de septiembre la Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 30 que se ejecutó en los distritos Nueva Prosperina, Florida, Pascuales, Modelo, 9 de Octubre, Samborondón y Durán, mediante intervenciones focalizadas y acciones operativas. El megaoperativo tuvo como resultado la aprehensión de 27 personas que estarían vinculadas a diferente grupos criminales de Ecuador.

La Policía Nacional refiere que el objetivo es debilitar, desorganizar y desarticular las estructuras criminales que operan en distintos sectores de la ciudad. “Fortaleciendo la seguridad y tranquilidad de nuestros ciudadanos”.

Detalles del operativo

Los operativos fueron realizados en simultáneo en horas de la madrugada de este 1viernes 11 de septiembre en el marco de la Estrategia Operacional 3D, de la Policía Ecuador. A las zonas accedieron con carros de la Policía y en helicópteros.

En distrito Samborondón se reportó que un tráiler había sido interceptado por delincuentes, lo que activó un operativo en la zona. Este vehículo fue recuperado, y según el General Walter Villarroel Trujillo, Comandante de la Zona 8, en su interior fueron encontrados cerca 56 televisores. “Estamos haciendos contactos pertinentes con las personas afectadas. Estamos trabajando con la autoridad competente para que la mercadería y el tráiler ingresen al procedimiento legal correspondiente, y pueda ser devuelto a sus dueños”.

Resultados del operativo

Como resultado del operativo se aprehendieron a 27 personas que formaría parte de grupos de delincuencia organizada como: La mafia Glen, Lagartos, Tiguerones, Igualitos. Además, 7 de los detenidos registran antecedentes por tenencia y porte ilegal de armas de fuego, tráfico de sustancias, robo a personas, extorsión, amenazas.

Además, se decomisaron:

10 armas de fuego

6 alimentadoras

27 motocicletas recuperadas y retenidas

6 vehículos recuperados

54 televisores recuperadas

78 municiones

10 armas blancas

05 celulares y

Sustancias sujetas a fiscalización.

#ATENCIÓN ||#APOLO30 | INTERVENCIONES SIMULTÁNEAS CONTRA ESTRUCTURAS DELICTIVAS EN EL #DMG



La #PolicíaEcuador ejecuta el operativo #Apolo30 con intervenciones simultáneas en los distritos Florida, Pascuales, Nueva Prosperina, Modelo, 9 de Octubre y Durán. Mediante la… pic.twitter.com/QkN4ijXVk9 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 11, 2026

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