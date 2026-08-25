Hombre señalado por matar a su pareja intentó huir por la Terminal de Guayaquil

Un hombre de 33 años, señalado como presunto implicado en el femicidio de una mujer de 30 años, fue capturado por la Policía Nacional en la Terminal Terrestre de Guayaquil, cuando presuntamente intentaba huir.

El hombre capturado fue identificado como José F. El procedimiento se desarrolló en el marco de la Estrategia Operacional 3D y estuvo a cargo de agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida (DINASED).

La víctima fue atacada con un arma de fuego

El violento hecho ocurruó la noche del lunes 24 de agosto de 2026 en la cooperativa Unidos por la Paz 2, en el distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Según las primeras diligencias, alrededor de las 21:00, el ECU-911 alertó sobre una persona herida por impactos de arma de fuego. Cuando los agentes llegaron al sitio, encontraron a la mujer sin signos vitales en el exterior de un inmueble.

La víctima fue identificada como Alexi G., de 30 años. La Policía informó que presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con las versiones recogidas durante la investigación, la mujer y el ahora aprehendido habrían mantenido una relación sentimental. Estas mismas versiones relatan que el hombre llegó hasta el domicilio de la mujer y, luego de una discusión, habría propinado varios disparos en su contra.

Alexi G. habría mantenido una relación sentimental con el ahora aprehendido. El hombre presuntamente llegó hasta el domicilio de la mujer y, luego de una discusión, habría realizado varios disparos en su contra.

Tras el ataque, el sospechoso habría escapado del lugar a bordo de una motocicleta.

La investigación permitió ubicar al sospechoso

Luego del crimen, los investigadores de la DINASED realizaron el levantamiento de información y coordinaron acciones con el Centro de Control y Monitoreo de la Policía Nacional y Segura EP. A través de cámaras de videovigilancia determinaron la ruta de escape del hombre, logrando dar con su ubicación.

Como parte de las diligencias, los agentes identificaron la motocicleta en la que presuntamente se movilizaba el sospechoso. “Con la información obtenida durante la investigación y el uso de herramientas tecnológicas, lograron establecer su ubicación”, indicó la Policía.

José F., fue capturado en las inmediaciones del Terminal Terrestre de Guayaquil, desde donde presuntamente intentaba abandonar la ciudad.

Policía incauta varios indicios

Durante el procedimiento fueron fijados varios indicios que serán sometidos a las respectivas pericias. Entre ellos constan una motocicleta, dos dispositivos móviles, tres prendas de vestir y un casco.

La Policía señaló que el aprehendido registra antecedentes por robo y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

El caso continúa en investigación

José F. fue puesto a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo de la audiencia correspondiente. En tanto, las unidades investigativas continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si es culpable o no.

La información proporcionada por la Policía corresponde a las primeras diligencias del caso. La responsabilidad del procesado deberá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.

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