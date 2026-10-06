Policía descubre invernadero clandestino de marihuana en Nayón, valle de Quito

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El invernadero contaba con un sofisticado sistema de iluminación y climatización. La Policía Nacional allanó un laboratorio clandestino que operaba en Nayón, en el valle de Quito. Durante la intervención fueron detenidas dos personas y se decomisaron 10 plantas de marihuana.

Operativo en una vivienda de Nayón

El comandante de la Policía de la Zona 9, Patricio Armendáriz, informó que la tarde del 5 de octubre de 2026 la Fuerza Pública incursionó en una propiedad residencial, en donde funcionaba una especie de invernadero de marihuana con capacidad para cultivar hasta 400 plantas de ese tipo.

Según el oficial, el procesamiento de ese cultivo permitiría obtener tres kilos de sustancias sujetas a fiscalización. El invernadero funcionaba desde hace un año y estaba distribuido en al menos tres habitaciones.

Sistema de cultivo y procesamiento

En una de ellas se encontró un sistema de iluminación con luces LED y un humificador para controlar la temperatura. Según explicó el comandante, ese mecanismo permitía “tener un desarrollo especial de las plantas con respecto al ambiente en la parte externa” de la propiedad.

Frente a esa área también se halló un kilo de “marihuana ya procesada, lista par ser grameada”. Además, se encontraron elementos químicos y precursores que, de acuerdo con Armendáriz, permitían obtener la sustancia sujeta a fiscalización.

El jefe policial señaló que las características del cultivo les hacen presumir que las personas involucradas tenían conocimientos técnicos y especializados para elaborar marihuana. Añadió que la sustancia tenía una “calidad especial con respecto a otras porque es orgánica”.

De acuerdo con Armendáriz, esa característica incrementaría su valor. Señaló que el kilo costaba generalmente 600 dólares, pero que con ese procesamiento su precio en el mercado ilícito ascendería a 1 200 dólares.

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Presunta distribución y hallazgo de tortugas

En otra habitación, según la explicación de Armendáriz, se presume que las plantas permanecían hasta alcanzar entre 50 y 60 centímetros. “Creemos que hasta esa altura se cosechaba la marihuana, después las trituraban y hacían el proceso con los precursores químicos, antes de pasarlas a la venta”, indicó.

El oficial señaló que la marihuana estaba lista para ser comercializada y que se estima que iba a ser distribuida en Nayón, Tumbaco y el valle de Los Chillos. Sin embargo, no pudo confirmar si estaba destinada a alguna organización delictiva.

El operativo se realizó luego de que la Policía recibiera información reservada sobre el caso. En la intervención participaron unidades Antinarcóticos y de Ambiente, debido a que también se hallaron tres tortugas que habían sido introducidas al país de manera ilegal.

Situación de los detenidos

La Policía informó que los detenidos no registran antecedentes penales y que habrían afirmado que el invernadero funcionaba desde hacía un año.

Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales y la Policía presentará las evidencias encontradas para que se inicie el correspondiente proceso penal.

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