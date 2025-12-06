4.6 toneladas de droga son incautadas en Ecuador

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Un operativo binacional permitió la detención de siete ecuatorianos y la recuperación de un cargamento de droga valorizado en más de 100 millones de dólares en el mercado estadounidense.

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Operación conjunta en altamar

El Ministerio de Defensa informó que una acción coordinada entre las Fuerzas Armadas, la Armada del Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos permitió la aprehensión en altamar de siete ciudadanos ecuatorianos y la recuperación de 4,6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización.

Según el reporte oficial, el cargamento tenía como destino Norteamérica.

Las autoridades señalaron que el valor de esta droga supera los 100 millones de dólares en el mercado estadounidense y asciende a más de 140 millones en el europeo, lo que representa un golpe relevante para las economías criminales que operan en la región.

LOS GOLPES AL NARCOTRÁFICO NO PARAN: 4.6 TONELADAS DE DROGA INCAUTADAS EN ALTAMAR 🚨🚨🚨



Más de 100 millones de dólares menos para las economías criminales. #NoticiaEnDesarrollo



El Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas y la Armada del Ecuador, ejecutó una… pic.twitter.com/V33wPNQbnP — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) December 6, 2025

Entrega bajo cadena de custodia

En las próximas horas, los detenidos y las evidencias serán trasferidos del buque guardacostas estadounidense Escanaba hacia la lancha guardacostas Isla Darwin de la Armada del Ecuador.

Este proceso se realizará bajo estricta cadena de custodia para su posterior judicialización en territorio ecuatoriano.

El Ministerio detalló que la operación se ejecutó a través de una coordinación directa entre los Centros de Operaciones de Guardacostas de ambos países.

No se especificó el tipo de droga recuperada durante la intervención.

Contexto del conflicto armado interno

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú — productores globales de cocaína—, se ha convertido en una ruta clave para el tráfico internacional de drogas debido a sus puertos y a la dolarización de su economía.

Desde 2024, el país se mantiene bajo un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas del crimen organizado, catalogadas ahora como grupos terroristas.

Estas organizaciones están detrás de la escalada de violencia que posicionó a Ecuador como el país con mayor tasa de homicidios de la región en 2023.

El 2025, además, inició con un promedio cercano a un asesinato por hora, según cifras oficiales.