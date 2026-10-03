¿Qué revelan 530 registros de alias sobre crimen organizado en Ecuador?

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

‘Chapulín’, ‘El Gordo’, ‘Topo’, ‘Gato’, ‘Pipo’. Los comunicados de la Policía y de las Fuerzas Armadas repiten casi a diario alias como estos. Detrás de cada uno hay una captura y una organización criminal. EL COMERCIO reunió 530 capturas de alias del crimen organizado en Ecuador y el exterior, entre enero de 2024 y septiembre de 2026. Los registros dibujan un mapa que cambia año a año.

📈 Los Lobos, el grupo con más alias del crimen organizado capturados en Ecuador

Los Lobos ganan peso en cada año de la base levantada. En 2024 sumaron 21 de 121 capturas (17%). Un año después, en 2025 llegaron a 41 de 150, el 27%. En 2026 alcanzan 115 de 259, el 44%.

Los Choneros siguen el camino contrario. Pasaron de 36 capturas en 2025, el 24%, a 21 en 2026, el 8%.

El dato oficial apunta en la misma dirección. En 2025, la Policía reportó 151 capturas de objetivos de intermedio valor. Los Lobos sumaron 68 de ellas, el 45%.

Las cifras describen la base, no el tamaño de cada grupo. Una organización puede sumar más capturas porque la fuerza pública la persigue más o porque difunde más sus operativos.

🔁 Fede, el alias que cayó dos veces en un año

La Policía capturó a Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, el 30 de enero de 2025 en La Aurora, en Daule. Las autoridades lo identificaron como objetivo de alto valor y cabecilla de Los Águilas, brazo armado de Los Choneros. Fede se fugó de la Penitenciaría del Litoral el 20 de junio de 2025. Cuatro meses después, el 2 de octubre, la Policía de Colombia lo detuvo en Medellín. Las autoridades lo expulsaron a Ecuador y lo trasladaron a La Roca.

Su caso resume dos patrones de la base. Siete personas aparecen dos veces porque salieron libres, fugaron o volvieron a caer. Y cada año aumentan las capturas fuera del país.

🎯 Los jefes del crimen organizado capturados en Ecuador

De las 530 capturas que se levantaron, 105 corresponden a objetivos de alto valor o a personas que la autoridad presentó como cabecillas, líderes o jefes. Entre esos jefes, Los Choneros suman 25 registros y Los Lobos, 24. La proporción marca la diferencia. Uno de cada tres alias capturados de Los Choneros figura como jefe. En Los Lobos, la relación es de uno de cada siete.

En 2026, 11 de las 21 capturas de Los Choneros corresponden a jefes. Entre ellos están Javi, hermano de Fito, capturado en Bogotá, y Churrón, detenido en Guayaquil.

🗺️ Dónde caen los capturados del crimen organizado en Ecuador

Guayas concentra 140 capturas. Le siguen Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos, El Oro y Manabí. Cada organización tiene un patrón propio. Los Lobos suman más capturas en Pichincha, más que en cualquier otra provincia. Los Choneros, en cambio, se concentran en Manabí.

El mapa muestra dónde cayó cada alias, no qué grupo controla un territorio. Otras 50 capturas no tienen una provincia precisa o corresponden a operativos realizados en varias provincias.

✈️ Capturas de ecuatorianos fuera de Ecuador

Las capturas en el exterior crecen cada año. Colombia concentra 13 de las 23. Allí cayeron Fede, Javi y Gato Negro, segundo al mando de Los Tiguerones. Perú suma cuatro capturas y España, tres. También hay casos en Panamá, México y Emiratos Árabes Unidos.

Lobo Menor, procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio, cayó en México. Pipo, máximo cabecilla de Los Lobos, cayó en España con una identidad falsa.

🏷️ Cómo cambió la forma en que el Estado nombra a sus objetivos

Los comunicados también cambiaron de vocabulario. En 2025, la autoridad usó la categoría de objetivo de intermedio valor, pero en 2026, aparecen menos capturados en esa lista.

En su lugar aparece una categoría nueva: individuo de interés penal relevante. La base la registra en 13 capturas de 2026. También surge el objetivo criminal priorizado.

El objetivo de alto valor se mantiene: 9 capturas en 2024 y 18 en 2025 y en 2026. En la mayoría de los comunicados oficiales, la autoridad no asigna ninguna categoría de este tipo a los alias que captura.

👥 Un alias del crimen organizado puede nombrar a varias personas

El alias no identifica a nadie por sí solo. En la base, alias Junior corresponde a personas de Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones. El Gordo aparece en ocho registros de seis estructuras distintas.

Por eso la base registra el nombre o las iniciales que publica la autoridad. La base también muestra más grupos en las capturas recientes. Registra 17 estructuras distintas en 2024 y 26 en 2026. Sin embargo, 2026 tiene el doble de registros, así que el aumento puede ser solo efecto del volumen.

📋 Cómo se construyó la base de datos de capturados

EL COMERCIO revisó comunicados de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Presidencia.

Solo incluyó a personas que las autoridades vincularon con una organización terrorista, un grupo armado o un grupo de delincuencia organizada. No incluyó a adolescentes.

La base no es un censo. Solo en 2025, la Policía reportó 151 capturas de objetivos de intermedio valor, más de las que registra esta base para ese año.

Cinco personas ya estaban presas cuando la Policía las incluyó en un operativo. A Palanqueta, cabecilla de Los Lobos, lo procesaron en la operación Gran Fénix 17, en marzo de 2025, por su presunta participación en la crisis de enero de 2024. Fuerte, Invisible, Chino Honda y Maduro estaban en la cárcel La Roca cuando la Policía allanó sus casas y sus celdas en la operación Gran Fénix 5, en febrero de 2025, en una investigación vinculada con el asesinato de Fernando Villavicencio.

Las autoridades los presentaron como parte de esos operativos, por eso aparecen en el buscador. Pero no se suman a las 530 capturas, porque no estaban prófugos ni en libertad: ya estaban detenidos.

Una captura no equivale a una condena.

🔎 Lo que viene en el mapa de los alias del crimen organizado

EL COMERCIO pidió al ministerio del Interior, mediante la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), el listado oficial de capturas de 2024 a 2026. La respuesta permitirá contrastar la base de datos y medir qué tan completa es la información pública.

La base funciona como un archivo vivo. EL COMERCIO actualizará con nuevas capturas y con los enlaces a sus coberturas. El lector puede buscar cualquier alias, filtrar por organización y recorrer el mapa en la base interactiva.

Más información de interés sobre operativos en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre el mapa de las personas con alias del crimen organizado

❓ ¿Cuántas capturas de alias registra la base de EL COMERCIO? La base registra 530 capturas de alias del crimen organizado en Ecuador y en el exterior, entre enero de 2024 y septiembre de 2026. Corresponden a personas que las autoridades vincularon con grupos armados, terroristas o de delincuencia organizada. No incluye a adolescentes. ❓ ¿Qué organización tiene más alias capturados? Los Lobos suman 177 capturas, la cifra más alta de la base. Su peso creció del 17 % en 2024 al 44 % en 2026. El número de capturas no mide el tamaño de un grupo, sino cuántos de sus integrantes cayeron en operativos difundidos. ❓ ¿Dónde se capturan más alias del crimen organizado? Guayas concentra 140 capturas, seguida de Esmeraldas, con 101, y Pichincha, con 57. El dato muestra el lugar de la captura. No indica qué grupo controla cada territorio. ❓ ¿Cuántos alias cayeron fuera de Ecuador? La base registra 23 capturas en el exterior: 3 en 2024, 6 en 2025 y 14 en 2026. Colombia concentra 13. Allí cayeron Fede, Javi y Gato Negro. ❓ ¿Qué es un individuo de interés penal relevante? Es una categoría que usan los comunicados oficiales para priorizar a un capturado. La base la registra en 13 capturas de 2026. En cambio, la categoría de objetivo de intermedio valor pasó de 43 capturas en 2025 a 2 en 2026.