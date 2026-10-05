Daniel Noboa designa a Sariha Moya como delegada de Ecuador ante el BID

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El presidente Daniel Noboa anunció este lunes 5 de octubre de 2026 que Sariha Moya, exministra de Desarrollo Económico y Productivo, representará a Ecuador como delegada ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El mandatario confirmó la designación durante una entrevista con la radio Centro Digital, aunque no entregó más detalles sobre las funciones que cumplirá Moya en ese organismo.

Noboa destacó el trabajo de la exfuncionaria durante la entrevista. “Va a ser nuestra delegada en el BID, (…) es una gran funcionaria”, señaló. La designación ocurre pocos días después de la salida de Moya del Gobierno. El pasado lunes, la exministra se despidió de la administración de Noboa y el presidente nombró a Bernardo Cordovez como nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Sariha Moya repasó su paso por el Gobierno de Noboa

Moya explicó en una carta dirigida al presidente que durante casi tres años tuvo la oportunidad de trabajar para el Estado. Su trayectoria dentro del Gobierno comenzó en la Secretaría Nacional de Planificación. Después asumió el Ministerio de Economía y Finanzas y, finalmente, dirigió el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

En su despedida, la exfuncionaria agradeció a Noboa por la oportunidad de trabajar bajo su administración. Moya calificó como un privilegio haber servido bajo el liderazgo de un presidente al que describió como “valiente y decidido”.

La exministra también destacó algunos resultados que atribuyó a su gestión. Entre ellos mencionó la recuperación del acceso de Ecuador a los mercados internacionales de capitales. También señaló la mejora de la calificación crediticia externa del país hasta B, con perspectiva estable.

Moya agregó que durante el último año el Gobierno incrementó en más de 1.400 millones de dólares el flujo de pagos destinado a proveedores de servicios públicos y a la atención de grupos vulnerables.

La reorganización que cambió la estructura del Ministerio

La exfuncionaria también se refirió a los pagos realizados al Instituto de Seguridad Social (IESS). Según Moya, durante los últimos tres años el Gobierno pagó al organismo “casi el doble” de lo abonado entre 2021 y 2023.

Moya llegó al Ministerio de Economía y Finanzas en abril de 2025. Noboa la ratificó en ese cargo en mayo del mismo año. Posteriormente, el Ejecutivo reorganizó esa cartera y absorbió los ministerios de Producción y de Agricultura.

Con esa reorganización, el Ministerio de Economía y Finanzas pasó a denominarse Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Moya asumió entonces la dirección de esa nueva cartera, desde la que permaneció hasta su salida del Gobierno el pasado lunes.

Ahora, Noboa anunció que la exministra continuará vinculada a la gestión del Ejecutivo como delegada de Ecuador ante el BID. El presidente no precisó durante la entrevista cuándo Moya asumirá oficialmente esa representación ni entregó detalles adicionales sobre su nuevo cargo.

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