Reunión en Quito fortalece cooperación en inteligencia artificial

El presidente de la República, Daniel Noboa, lideró la tarde de este lunes 3 de agosto de 2026, en el Palacio de Carondelet, en Quito, una reunión de alto nivel con el ministro de Estado para la inteligencia artificial, la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto de los Emiratos Árabes Unidos, Omar Sultan Al Olama.

Este encuentro tuvo como objetivo principal afianzar la cooperación bilateral mediante la identificación de oportunidades de inversión en inteligencia artificial, así como en sectores estratégicos como energía, minería, telecomunicaciones y tecnología.

La visita del enviado emiratí representa un paso fundamental en los esfuerzos gubernamentales por posicionar al país en la vanguardia de la economía digital global.

Consolidación de acuerdos sobre inteligencia artificial, economía y comercio

Durante la sesión ampliada en el Salón de Gabinete, el canciller Roberto Kury resaltó el trabajo diplomático realizado durante los últimos 18 meses. El jefe de la diplomacia ecuatoriana confirmó que actualmente se gestionan dos instrumentos clave: el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) y el Tratado Bilateral de Inversiones.

Estos documentos son esenciales para dar seguridad jurídica a quienes buscan realizar inversiones en inteligencia artificial y otros proyectos de infraestructura.

Según Kury, esta relación bilateral se edifica sobre pilares de confianza mutua, consolidando un marco de trabajo que trasciende los acuerdos tradicionales para enfocarse en la modernización tecnológica.

Visión compartida de desarrollo y tecnología

Por su parte, el ministro emiratí Omar Sultan Al Olama destacó que Ecuador es un aliado estratégico en el hemisferio, calificándolo como un “reflejo de liderazgo”.

La cooperación histórica entre ambas naciones ha abarcado tradicionalmente áreas como educación, energía, gas y petróleo, pero hoy se expande hacia la inversión en inteligencia artificial.

El ministro Al Olama enfatizó que el trabajo conjunto con el Gobierno ecuatoriano permite una visión unificada de desarrollo, donde la innovación y la tecnología se convierten en el motor principal para elevar la productividad en diversos sectores estratégicos que el país busca modernizar.

Presencia ministerial en la mesa de diálogo

La cita en el Palacio de Carondelet contó con la participación de un equipo ministerial multidisciplinario de Ecuador. Junto al presidente Noboa estuvieron presentes los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; de Desarrollo Económico y Productivo, Sariha Moya; de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum; y de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque.

La presencia de estas autoridades subraya el interés nacional por estructurar hojas de ruta claras en sectores que dependen cada vez más de la inversión en inteligencia artificial y la transformación digital para mejorar su eficiencia operativa y competitividad en los mercados internacionales.

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