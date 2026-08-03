Perseo Pets incorpora inteligencia artificial a la gestión veterinaria en Ecuador

Perseo Soft presentó Perseo Pets, una plataforma desarrollada para integrar la gestión clínica, administrativa y contable de clínicas y consultorios veterinarios.

El lanzamiento se realizó la noche del 30 de julio de 2026, en Quito, durante un encuentro con representantes de cerca de 30 establecimientos vinculados a la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMVEPE).

Según la empresa, Perseo Pets es el primer software ecuatoriano dirigido al sector veterinario que incorpora herramientas de inteligencia artificial.

La solución busca responder a una dificultad cotidiana de estos negocios: atender a los pacientes y, al mismo tiempo, organizar historias clínicas, inventarios, farmacia, facturación, agenda y obligaciones administrativas desde diferentes sistemas o procesos manuales.

Perseo Pets reúne 21 módulos especializados

La plataforma reúne 21 módulos especializados y concentra la información clínica y operativa en un solo entorno. Entre sus funciones constan el manejo de expedientes de los pacientes, el control de inventarios de medicamentos y la trazabilidad de productos de la farmacia veterinaria. También permite automatizar reportes vinculados con la gestión del establecimiento.

Perseo Soft trasladó a este producto parte de la experiencia que ha desarrollado con sus sistemas contables y empresariales. La compañía mantiene soluciones orientadas a emprendedores, contadores independientes, pequeñas y medianas empresas, así como organizaciones que requieren operaciones de mayor volumen.

El sitio oficial de Perseo presenta a la compañía como un proveedor de sistemas contables con inteligencia artificial para empresas, emprendedores y pymes de Ecuador. La información pública también confirma la existencia de soluciones en la nube y sistemas para operaciones empresariales y contables.

Inteligencia artificial como apoyo para el veterinario

Uno de los componentes destacados por la empresa es un asistente de inteligencia artificial incorporado al área clínica. De acuerdo con la información entregada para el lanzamiento, la herramienta puede procesar radiografías, ecografías y fotografías de lesiones, y relacionarlas con el expediente y el historial clínico del paciente para brindar soporte diagnóstico al profesional veterinario.

El asistente está planteado como una herramienta de apoyo para el especialista. Al reunir las imágenes médicas y los antecedentes del paciente dentro del mismo sistema, la plataforma busca facilitar la consulta de información durante la atención y reducir la dispersión de datos entre archivos, equipos o aplicaciones diferentes.

Perseo Pets también incorpora facturación electrónica integrada con el motor contable de la empresa. El sistema puede generar códigos QR de Deuna para facilitar los cobros y dispone de una agenda con recordatorios automáticos enviados por WhatsApp.

Otra de sus funciones está orientada al seguimiento de animales hospitalizados. Mediante una aplicación móvil y códigos QR ubicados en los caniles, el personal puede consultar y registrar información durante las rondas, sin depender de una estación fija de trabajo.

Perseo Soft y AMVEPE suscribieron un convenio

Durante el encuentro de presentación, Perseo Soft y AMVEPE suscribieron un convenio para que los profesionales agremiados accedan al sistema con descuentos exclusivos. Jaime Sarabia, representante legal de la empresa, realizó una demostración en vivo de la plataforma y presentó experiencias de clínicas que ya la utilizan.

“Nuestra misión siempre ha sido automatizar y simplificar la gestión empresarial”, señaló Sarabia. El ejecutivo añadió que el objetivo de la solución es “devolverle al veterinario el tiempo que necesita para enfocarse en salvar vidas”, mientras el sistema organiza tareas administrativas, normativas y de facturación.

Con este lanzamiento, Perseo Soft amplía su portafolio hacia un sector con necesidades operativas específicas. La propuesta combina en una sola plataforma procesos clínicos, administrativos y contables, y plantea el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo para los profesionales de la salud animal.