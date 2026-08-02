Daniel Noboa recibirá al ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Unidos

La inteligencia artificial, la innovación y la transformación digital formarán parte de la agenda que Ecuador y Emiratos Árabes Unidos abordarán este lunes 3 de agosto de 2026, durante la visita oficial de Omar Sultan Al Olama.

El funcionario emiratí, quien ocupa el cargo de ministro de Estado para la Inteligencia Artificial, la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto, tiene programadas reuniones con autoridades del Gobierno ecuatoriano.

Reuniones con Daniel Noboa y Roberto Kury

Durante su visita, Al Olama mantendrá un encuentro con el presidente Daniel Noboa, según la información difundida por la Cancillería de Ecuador. Además, se reunirá con el canciller Roberto Kury y participará en encuentros con ministros y otras altas autoridades del Gobierno.

La Cancillería señaló que esta visita busca fortalecer la cooperación bilateral y abrir nuevas oportunidades en materia de innovación.

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Este lunes 3 de agosto, la @Cancilleria recibirá a Su Excelencia Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos.



Ecuador se prepara para un encuentro de alto nivel que fortalecerá la cooperación bilateral y abrirá nuevas oportunidades en materia de… pic.twitter.com/PGE0aEhRRx — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) August 2, 2026

Los sectores incluidos en la agenda bilateral

Las conversaciones entre ambos países no se limitarán al ámbito tecnológico. La agenda anunciada incluye seis sectores clave:

Infraestructura.

Energía, petróleo y gas.

Logística.

Innovación e inteligencia artificial.

Transformación digital.

Seguridad de inversiones.

Ecuador y Emiratos Árabes Unidos buscarán avanzar en una agenda común alrededor de estas áreas, consideradas claves para ampliar su asociación estratégica.

Una visita enfocada en tecnología e inversiones

La presencia del ministro emiratí permitirá abordar iniciativas relacionadas con la economía digital y el uso de nuevas tecnologías. Además, se tratarán asuntos vinculados con infraestructura, energía y logística.

Asimismo, la seguridad de las inversiones estará entre los temas previstos para las reuniones. Sin embargo, la Cancillería no detalló si durante la visita se firmarán acuerdos o se anunciarán proyectos específicos.

Reunión de Daniel Noboa con el ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes; preguntas frecuentes

❓¿Quién es Omar Sultan Al Olama y por qué visitará Ecuador? Omar Sultan Al Olama es ministro de Estado para la Inteligencia Artificial, la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto de Emiratos Árabes Unidos.

Su visita oficial está prevista para este lunes 3 de agosto de 2026 y busca fortalecer la cooperación bilateral en tecnología, inversiones y otros sectores estratégicos. ❓¿Con quiénes se reunirá Omar Sultan Al Olama en Ecuador? El funcionario emiratí mantendrá un encuentro con el presidente Daniel Noboa.

También se reunirá con el canciller Roberto Kury y participará en encuentros con ministros y otras altas autoridades del Gobierno ecuatoriano. ❓¿Qué temas tratarán Ecuador y Emiratos Árabes Unidos? La agenda incluye infraestructura, energía, petróleo y gas, logística, innovación, inteligencia artificial, transformación digital y seguridad de las inversiones.

Ambos países buscarán avanzar en una agenda común alrededor de estas áreas. ❓¿Qué busca Ecuador con la visita del ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes? La Cancillería señaló que la visita busca fortalecer la cooperación bilateral y abrir nuevas oportunidades en materia de innovación.

También permitirá abordar iniciativas relacionadas con economía digital, nuevas tecnologías, infraestructura, energía, logística e inversiones. ❓¿Se firmarán acuerdos durante la visita de Omar Sultan Al Olama? La Cancillería no informó si durante la visita se suscribirán acuerdos o se anunciarán proyectos específicos.

Hasta el momento, únicamente se ha detallado la agenda de reuniones y los sectores que serán abordados por ambas delegaciones.

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