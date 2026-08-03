Cooperación en inteligencia artificial une a Ecuador y Emiratos

Este lunes 3 de agosto de 2026, el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, recibió en el Palacio de Najas, en Quito, al ministro de Estado para la inteligencia artificial de los Emiratos Árabes Unidos, Omar Sultan Al Olama.

El enviado especial llegó al país para cumplir una agenda oficial enfocada en fortalecer los vínculos estratégicos entre ambas naciones. Durante la jornada, ambas autoridades revisaron los avances de los acuerdos bilaterales vigentes y exploraron nuevas áreas para expandir el desarrollo tecnológico en Ecuador.

La aplicación de la inteligencia artificial en diversos sectores productivos fue uno de los ejes centrales analizados para potenciar la economía ecuatoriana.

Agenda de trabajo sobre inteligencia artificial y sectores estratégicos

La visita oficial de Omar Sultan Al Olama contempla múltiples reuniones interministeriales. Además del encuentro con el canciller Kury, el representante emiratí mantendrá audiencias con ministros de Estado y autoridades del Gobierno para profundizar en temas de interés común.

La agenda propuesta abarca seis pilares fundamentales:

Infraestructura

Energía

Petróleo y gas

Logística

Innovación

Inteligencia artificial

El Gobierno del presidente Daniel Noboa busca concretar mecanismos de colaboración que permitan atraer inversiones y dinamizar el desarrollo tecnológico en Ecuador mediante la adopción de herramientas de inteligencia artificial de vanguardia.

Cooperación en materia energética y logística

La relación bilateral entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos se ha centrado en sectores estratégicos. Según información oficial de la Cancillería, las conversaciones incluyen el análisis de proyectos en el sector de petróleo y gas, además de optimizar los procesos logísticos nacionales.

La seguridad jurídica para las inversiones internacionales es otro de los puntos que el Ejecutivo ecuatoriano ha puesto sobre la mesa, con el objetivo de convertir a Ecuador en un destino seguro para la transferencia de conocimientos técnicos y el uso de inteligencia artificial aplicada a la infraestructura nacional.

Transformación digital como motor de desarrollo

El Gobierno ecuatoriano apuesta por la transformación digital como motor de su economía. En este sentido, la cooperación con un socio experto en el desarrollo de la inteligencia artificial permite explorar iniciativas de innovación tecnológica adaptadas al contexto local.

El canciller Roberto Kury lideró la reunión interministerial donde se aceleraron los proyectos conjuntos que buscan integrar la inteligencia artificial como un componente transversal en la modernización de los servicios del Estado y la dinamización de los negocios digitales.

Proyecciones y futuro de la relación bilateral

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la firma de acuerdos o memorandos específicos, el encuentro marca un hito en los esfuerzos del país por ampliar sus horizontes económicos.

La visita del enviado especial es una oportunidad para consolidar un modelo de inversión enfocado en el largo plazo, donde la inteligencia artificial actúe como un catalizador de progreso.

El presidente Daniel Noboa recibirá al ministro emiratí en los próximos días para concluir una agenda que promete transformar los procesos digitales y estratégicos que Ecuador requiere para fortalecer su infraestructura energética y tecnológica.

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