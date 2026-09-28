Gremios reaccionan a la llegada de Bernardo Cordovez al Ministerio de Desarrollo Económico

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El nombramiento de Bernardo Cordovez como ministro de Desarrollo Económico y Productivo fue recibido con asombro por representantes de gremios empresariales, tras la renuncia de Sariha Moya al cargo este 28 de septiembre de 2026.

Dirigentes del sector productivo señalaron que el cambio ocurre cuando el ministerio aún se encuentra en proceso de consolidación, luego de la fusión de las carteras de Economía y Finanzas, Agricultura y Ganadería, y Producción.

CEE expresa expectativa por el relevo

El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Rodrigo Gómez de la Torre, indicó que la designación de Cordovez “causó mucha sorpresa” entre los gremios.

Según explicó, la organización había mantenido acercamientos con Moya en torno a la planificación y definición de la nueva entidad.

“Pudimos conversar con la ministra con respecto a una planificación que se estaba realizando para definir el orgánico funcional del ministerio. Y antes de cumplir de los dos meses de creación del ministerio ya tenemos el primer cambio”, señaló.

El CEE agrupa aproximadamente a 150 cámaras, federaciones y asociaciones de distintos sectores productivos del país.

Planteamientos pendientes para el nuevo ministro

Durante los acercamientos con la exministra, el Comité Empresarial Ecuatoriano presentó dos propuestas.

La primera está relacionada con la reducción y simplificación de trámites. La segunda plantea el uso del mecanismo de delegación de servicios a privados permitido por la Constitución.

Rodrigo Gómez de la Torre es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

“Creo que eso es fundamental, con eso bajamos la presión al sector público, lo que no implica que no haya controles públicos hacia el prestador de servicios, pero sí hacemos más efectivos los servicios que son deficientes en muchos casos, por ejemplo, en la electricidad con la creación de los distritos autónomos energéticos”, afirmó Gómez de la Torre.

El dirigente manifestó que espera presentar estos planteamientos al nuevo ministro.

Cámara de Industrias de Guayaquil también muestra sorpresa

En la Cámara de Industrias de Guayaquil, la designación de Cordovez también generó asombro. Su presidente, Juan Carlos Navarro, señaló que “es muy poco lo que lo conocemos al actual ministro más allá de haber sido presidente del directorio del IESS”.

Navarro indicó además que el gremio intentó reunirse con las autoridades del ministerio sin conseguirlo.

“Tratamos de reunirnos para conversar y comprender las diferentes directrices que se emitían desde el ministerio y tener la oportunidad de plantear alternativas que generen menos impacto al sector productivo. Nunca pudimos”, comentó a EL COMERCIO.

Pese a la sorpresa por el relevo, tanto el Comité Empresarial Ecuatoriano como la Cámara de Industrias de Guayaquil esperan mantener un acercamiento con Cordovez una vez que asuma sus funciones.

EL COMERCIO contactó a la Cámara de Industrias de Azuay y a la Cámara de Industrias y Producción (CIP), pero no obtuvo respuesta. Además, aproximadamente a las 13:00 trascendió que la presidenta ejecutiva de la CIP presentó su renuncia.

¿Quién es Bernardo Cordovez?

El Ministerio de Desarrollo emitió un resumen de la trayectoria de Bernardo Cordovez, quien llegó a la entidad tras dejar el Consejo Directivo del IESS. El nuevo funcionario es experto en análisis financiero, planificación estratégica, ejecución bancaria, gestión de riesgos y liderazgo institucional y cuenta con más de 15 años de experiencia en Ecuador y el exterior.

Tiene una maestría en Dirección Financiera con mención en Mercado de Valores por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo y una licenciatura en Administración Financiera del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además, obtuvo una certificación en análisis financiero y gestión de inversiones de la University of Toronto y realizó estudios en The University of Queensland, Australia.

En el sector público fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas y gerente general del Biess, mientras que en el ámbito privado desarrolló parte de su carrera en Canadá, donde ocupó cargos en Scotiabank, Invictus Games y Pan Am/Parapan Am Games.

También realizó análisis financieros para empresas como RCN Construcciones y Farmacias Benavides, consolidando una trayectoria internacional enfocada en finanzas, planificación y gestión estratégica.

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