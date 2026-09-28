Daniel Noboa nombra a Bernardo Cordovez como nuevo ministro de Desarrollo Económico

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa emitió este 28 de septiembre de 2026 el Decreto Ejecutivo 509, con el que se dieron por terminadas las funciones de Sariha Belén Moya Angulo como ministra de Desarrollo Económico y Productivo y se designó a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda como nuevo titular de esa cartera de Estado.

¿Quién es Bernardo Cordovez?

Cordovez se desempeñaba como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde noviembre de 2025, cargo al que llegó tras dejar la gerencia general del Biess.

Tiene un título de Licenciado en Administración Financiera obtenido en el exterior y registrado en febrero de 2025. El año pasado laboró como asesor 2 del Ministerio de Economía y Finanzas.

Decreto dispone cambio de ministro

En el decreto, el Primer Mandatario primero agradeció los servicios prestados por Moya y dispuso la terminación de sus funciones como ministra. Posteriormente, designó a Cordovez Cereceda como su reemplazo en el Desarrollo Económico y Productivo.

Moya hizo un repaso de su gestión tras su renuncia

El nombramiento de Cordovez se produjo apenas horas después de que Sariha Moya anunciara su renuncia al cargo que ocupó por casi tres años, en una carta en la agradeció la confianza de Noboa.

En su la misiva, Moya defendió las políticas económicas impulsadas durante su gestión y afirmó que estas permitieron recuperar el acceso a los mercados internacionales, mejorar la calificación crediticia externa y aumentar la liquidez para atender obligaciones del Estado. También destacó mayores pagos a proveedores, grupos vulnerables, el IESS y los gobiernos autónomos descentralizados.

Este año el crecimiento económico ha permitido que la calidad de vida de nuestra ciudadanía mejore. 🙌🏻



👩‍💼 Las ventas locales e internacionales crecieron.

🍤 Las exportaciones aumentaron.

🚜 El crédito productivo dinamiza la vida de los ecuatorianos.



Nuestra labor por… pic.twitter.com/kX8aFtjf87 — @SarihaMoya (@SarihaMoya) December 30, 2025

La exministra señaló además que el objetivo de las medidas económicas fue reducir la pobreza y generar empleo. Entre los avances mencionó programas como Jóvenes en acción, la tecnificación agrícola y pesquera, el crecimiento del crédito productivo y nuevas oportunidades en mercados internacionales. Asimismo, afirmó que la Agenda de Crecimiento al 2040 permitirá orientar recursos para fortalecer la productividad y el crecimiento económico en los próximos años.

Más información relacionada con el Ministerio de Desarrollo Económico

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