BCE informa cambio en cálculo del riesgo país de Ecuador

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Banco Central del Ecuador (BCE) informó este 22 de septiembre de 2026 que J.P. Morgan actualizó la metodología de cálculo y publicación del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), utilizado internacionalmente como referencia para el seguimiento del riesgo de los países emergentes, incluido Ecuador.

¿Qué es el riesgo país?

Según el BCE, el riesgo país es el indicador que utilizan los mercados internacionales para medir la confianza en la capacidad de un Estado de pagar su deuda.

La entidad señala que, mientras más bajo sea este indicador, menor es el riesgo percibido y mejores son las condiciones para que un país acceda a financiamiento internacional y atraiga inversión.

El EMBI es elaborado por J.P. Morgan, una entidad con sede en Estados Unidos que, a través de su división de investigación, calcula y publica este indicador para economías emergentes, entre ellas Ecuador.

Cambios en la metodología

De acuerdo con la información difundida por el Banco Central ecuatoriano, el cambio está vigente desde los primeros días de septiembre e incide en la forma en que se calculan y publican los “spreads”, como se conoce a la diferencia entre el precio de oferta y demanda para un determinado valor de los países que integran los índices EMBI.

La metodología anterior medía el diferencial necesario para igualar el valor de los flujos de los bonos soberanos con su precio de mercado. La nueva metodología, en cambio, combina los diferenciales de los distintos bonos que conforman el índice y les asigna una ponderación según su importancia dentro del mercado y su sensibilidad a cambios en las tasas de interés.

Los cambios metodológicos de J.P. Morgan “tienen que ver con las reglas que determinan qué países y qué bonos entran en el índice, cuáles permanecen, cómo se ponderan y qué características deben cumplir los instrumentos, por ejemplo en términos de tamaño, liquidez o vencimiento”, explica Pablo Hidalgo, docente de Business School de la UIDE.

Para el catedrático, la modificación “es importante porque el EMBI no es simplemente un promedio de los bonos de todos los países. De hecho, J.P. Morgan utiliza reglas de ponderación para evitar que los países con mercados de deuda muy grandes tengan un peso excesivo dentro del índice”.

¿Cómo incide el ajuste de J.P. Morgan en Ecuador?

El ajuste de la metodología ha modificado las cifras del riesgo país de Ecuador. El 15 de septiembre anterior ese índice se ubicaba en 419 puntos, pero tras la actualización de la serie histórica del Banco Central, publicada este martes, el indicador ahora pasó a 453, 49 puntos.

A pesar de la variación, Hidalgo recomienda no confundir. Un tema es el cambio estadístico metodológico en la forma de construir el índice y otro es el riesgo que realmente está percibiendo el mercado sobre la deuda ecuatoriana.

“El cambio metodológico puede afectar la medición, la composición del índice y sobre todo la comparabilidad entre el dato anterior y el nuevo dato, pero esto no significa que de repente hayan cambiado los fundamentos económicos en el Ecuador o la situación económica en la que estamos”, subraya.

El especialista recuerda que, cuando existe un nivel elevado del indicador del riesgo país, el financiamiento externo se encarece debido a que los inversionistas van a exigir una mayor rentabilidad para comprar deuda ecuatoriana. “Eso termina trasladándose al costo de financiamiento del Estado y, de manera indirecta, a las condiciones de financiamiento de toda la economía”.

Comparación con datos históricos

El BCE indicó que la actualización metodológica no impide la comparación con información histórica. Según la entidad, J.P. Morgan recomendó utilizar toda la serie histórica recalculada con la nueva metodología.

Además, señaló que las nuevas métricas disponen de información histórica desde el inicio de cada índice, lo que permite mantener series consistentes para fines de análisis y comparación.

Más información relacionada con el riesgo país de Ecuador

Preguntas

❓ ¿Qué cambió en la metodología del EMBI que utiliza J.P. Morgan para medir el riesgo país Ecuador? J.P. Morgan actualizó la metodología del EMBI para combinar los diferenciales de distintos bonos y ponderarlos según su importancia en el mercado y su sensibilidad a las tasas de interés.

Antes, el cálculo se basaba en el diferencial necesario para igualar el valor de los flujos de los bonos soberanos con su precio de mercado. La nueva metodología incorpora ponderaciones y criterios relacionados con la composición de los bonos incluidos en el índice. ❓ ¿Qué es el riesgo país Ecuador y qué mide este indicador? El riesgo país es un indicador que mide la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de un Estado para pagar su deuda.

Según el Banco Central del Ecuador, un nivel más bajo del indicador implica una menor percepción de riesgo, lo que favorece el acceso a financiamiento internacional y la atracción de inversiones. ❓ ¿Cómo afectó la actualización del EMBI al riesgo país Ecuador? La actualización metodológica elevó la cifra reportada del riesgo país Ecuador de 419 puntos (publicada el 15 de septiembre pasado) a 453,49 puntos.

Tras la publicación de la serie histórica recalculada por el Banco Central, el indicador mostró una variación derivada del nuevo método de cálculo, no necesariamente de cambios en la situación económica del país. ❓ ¿El aumento del riesgo país Ecuador significa que empeoraron los fundamentos económicos del país? No, el incremento registrado no implica automáticamente un deterioro de los fundamentos económicos de Ecuador.

El especialista Pablo Hidalgo explica que existe una diferencia entre un cambio metodológico en la construcción del índice y la percepción real de riesgo sobre la deuda ecuatoriana. La modificación afecta principalmente la medición y comparabilidad de los datos. ❓ ¿Se pueden comparar los datos históricos del riesgo país Ecuador después del cambio metodológico? Sí, los datos históricos pueden seguir comparándose utilizando la serie recalculada con la nueva metodología.

El Banco Central informó que J.P. Morgan recomendó emplear toda la serie histórica actualizada. Además, las nuevas métricas incluyen información desde el inicio de cada índice, permitiendo mantener series consistentes para análisis y comparación.

Te recomendamos