Sariha Moya renuncia al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Sariha Moya anunció este 28 de septiembre de 2026 su renuncia al cargo de ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador. La funcionaria comunicó su decisión mediante una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, en la que agradeció la confianza que recibió durante los casi tres años que formó parte del actual Gobierno.

Moya compartió la carta en sus redes sociales junto con el mensaje: “Gracias por esta gran oportunidad de servir 🤍 2 Timoteo 4:7”. En el documento, recordó que durante este período ocupó cargos en la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Economía y Finanzas y, finalmente, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Calificó su paso por el Gobierno como un “privilegio” y destacó el liderazgo de Noboa.

Sariha Moya destaca resultados económicos durante su gestión

En su carta, Moya sostuvo que el Gobierno impulsó políticas económicas que, según señaló, Ecuador necesitaba desde hace años. Afirmó que esas medidas permitieron al país recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales y mejorar su calificación crediticia externa a B, con perspectiva estable.

La exministra señaló que esa credibilidad permitió contar con liquidez para atender distintas necesidades de los ecuatorianos. También indicó que, durante el último año, el flujo de pagos aumentó en más de 1 400 millones de dólares para proveedores de servicios públicos y para la atención de grupos vulnerables.

Moya también se refirió a los pagos realizados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según escribió, durante los tres años del actual Gobierno se pagó a esa institución casi el doble de lo cancelado entre 2021 y 2023.

Sobre los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), afirmó que los pagos redujeron de manera significativa una deuda equivalente a cinco meses que, según su carta, heredaron de administraciones anteriores.

La exfuncionaria sostuvo que ordenar las finanzas públicas no constituía el objetivo final de las medidas económicas. Explicó que el propósito era reducir la pobreza y generar empleo. En ese contexto, destacó programas como Jóvenes en Acción, la tecnificación agrícola y pesquera y nuevas líneas de crédito para emprendedores.

La exministra resalta el crédito productivo y la Agenda 2040

Moya afirmó que, pese a los desafíos que enfrentó el país, durante su gestión se generaron condiciones para aumentar la producción. Señaló que el crédito productivo creció 16% y que los productores mejoraron sus procesos y la calidad de sus productos. También indicó que encontraron nuevas oportunidades en mercados internacionales.

Según la exministra, estos cambios contribuyeron a construir una economía más resiliente y con mayor capacidad para generar oportunidades.

En la parte final de su carta, Moya reconoció el trabajo de su equipo. Agradeció su compromiso, entrega y profesionalismo, además de las jornadas de trabajo y la respuesta ante los momentos difíciles. También destacó que las decisiones económicas tenían un impacto directo en las familias ecuatorianas.

“No podemos controlar las tormentas, pero siempre podemos ajustar las velas”, escribió.

Moya señaló además que Ecuador todavía enfrenta retos. Sin embargo, destacó que el país cuenta ahora, según su apreciación, con una herramienta para mirar más allá del corto plazo: la Agenda de Crecimiento al 2040. Explicó que esta agenda permitirá orientar y movilizar los recursos necesarios para continuar impulsando el crecimiento, la productividad y las oportunidades.

Finalmente, agradeció a Noboa por la confianza y por permitirle participar en lo que describió como un esfuerzo para construir un mejor Ecuador.

Gracias por esta gran oportunidad de servir 🤍 2 Timoteo 4:7 pic.twitter.com/jsFeDet9lt — @SarihaMoya (@SarihaMoya) September 28, 2026

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