Ministros firman guía para un acuerdo comercial entre Ecuador y Panamá

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

La política exterior y de comercio internacional sumó una nueva hoja de ruta con Centroamérica. Autoridades gubernamentales formalizaron las bases preliminares para entablar un acuerdo comercial entre Ecuador y Panamá, mediante la suscripción de los Términos de Referencia que guiarán la negociación de un instrumento de alcance parcial de complementación económica entre ambos Estados.

Firma de ministros para el acuerdo comercial entre Ecuador y Panamá

La suscripción del documento técnico se llevó a cabo en el contexto de la visita oficial desarrollada en territorio ecuatoriano por el mandatario panameño, José Raúl Mulino.

La rúbrica estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, y del ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó.

El instrumento suscrito define la pauta y los mecanismos que se ejecutarán a futuro, en concordancia con los procedimientos y prioridades productivas de cada nación.

Superávit en la balanza comercial no petrolera

El acercamiento bilateral se formaliza en medio de indicadores de intercambio favorables para el país. Durante los periodos 2024 y 2025 se registró un saldo positivo en la balanza comercial. De igual manera, en el transcurso del primer semestre de 2026 (entre enero y junio), las ventas no petroleras nacionales hacia el mercado panameño se ubicaron en 58,1 millones de dólares, frente a compras e importaciones por 44,8 millones de dólares, consolidando un saldo a favor de 13,1 millones de dólares para Ecuador.

Posición de Panamá y oferta exportable ecuatoriana

En el balance general de 2025, el mercado panameño se posicionó como el vigésimo cuarto destino de las ventas externas no petroleras ecuatorianas en el mundo.

El 75 % de los envíos registrados durante ese ejercicio fiscal se concentró en 10 rubros principales, destacando:

alimentos balanceados para animales,

manufacturas de papel y cartón,

aparatos eléctricos,

artículos de cuero, plástico y caucho,

maderas,

maquinarias industriales con sus piezas,

medicinas,

extractos y

aceites de origen vegetal.

Articulación con la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040

El entendimiento bilateral alcanzado se acoge a las metas del pilar de Competitividad e Inversión Productiva, correspondiente a la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040.

Esta directriz estatal contempla la generación de condiciones estructurales para la competitividad, la apertura de plazas de destino para los productos del país y el estímulo a la complementariedad en el aparato productivo entre los dos territorios.

Preguntas frecuentes sobre el comercio entre Ecuador y Panamá

❓ ¿Quiénes suscribieron la guía para el acuerdo comercial entre Ecuador y Panamá?

La ministra ecuatoriana Sariha Moya y el ministro panameño Julio Moltó.

Las autoridades rubricaron los Términos de Referencia durante la visita oficial a Ecuador del mandatario de Panamá, José Raúl Mulino.

❓ ¿Qué tipo de instrumento comercial prevén negociar ambos países?

Un acuerdo de alcance parcial de complementación económica.

El texto firmado orientará futuras acciones conjuntas para generar mejores condiciones y aprovechar oportunidades en los sectores productivos.

❓ ¿A cuánto llegó el superávit comercial no petrolero de Ecuador con Panamá en 2026?

El superávit en la balanza comercial no petrolera llega a USD 13,1 millones entre enero y junio.

Durante el primer semestre, las exportaciones nacionales sumaron USD 58,1 millones frente a USD 44,8 millones registrados en importaciones.

❓ ¿Qué lugar ocupó Panamá entre los destinos de exportación no petrolera de Ecuador en 2025?

El puesto número 24 a escala global.

Diez grupos principales concentraron el 75 % de los envíos hacia ese mercado, destacando alimentos balanceados para animales, papel, cartón y aparatos eléctricos.

❓ ¿A qué plan estatal responde la suscripción de este marco de negociación?

A la Articulación con la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040.

La iniciativa se alinea con el pilar de Competitividad e Inversión Productiva enfocado en ampliar y diversificar los destinos para la oferta exportable nacional.

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