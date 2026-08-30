Ecuador busca en Panamá una puerta para llevar sus productos a otros mercados

La relación comercial entre Ecuador y Panamá avanza sobre una estructura que va más allá del intercambio tradicional de mercancías. Exportaciones, importaciones, servicios, logística, inversión y turismo son un vínculo en el que ambos países buscan aprovechar sus capacidades complementarias y abrir nuevas oportunidades para el sector empresarial.

Las cifras del comercio no petrolero entre Ecuador y Panamá muestran la dimensión de esa relación. En 2025, el intercambio dejó un saldo favorable para Ecuador de 29 millones de dólares. Las exportaciones ecuatorianas no petroleras alcanzaron 107 millones, mientras que las importaciones llegaron a 78 millones, de acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

En el primer semestre de 2026, la dinámica continuó. Fedexpor señala que las exportaciones no petroleras hacia Panamá crecieron 3% y las importaciones aumentaron 19% frente al mismo período del 2025.

Panamá ocupó en 2025 el puesto 25 entre los destinos de las exportaciones no petroleras ecuatorianas y recibe más de 511 productos procedentes del país. Más de 292 empresas están vinculadas a estas ventas externas.

Panamá, una plataforma para llegar a otros mercados

El potencial de la relación bilateral tampoco puede analizarse solo desde el tamaño del mercado panameño. Panamá funciona como plataforma logística hacia Centroamérica y el Caribe. Es característica puede ampliar el alcance de las exportaciones ecuatorianas mediante su infraestructura de distribución, según la Cámara Ecuatoriana Panameña de Comercio, Industrias y Turismo (Cepan).

Según la presidenta de ese gremio, María Isabel Espinosa, Panamá debe entenderse como una plataforma de internacionalización para las empresas ecuatorianas, gracias al Canal de Panamá, su red portuaria, conectividad aérea, la Zona Libre de Colón, servicios financieros y conexiones con Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con Espinosa, una parte de las mercancías que llega al país centroamericano atiende su demanda interna, mientras otra ingresa a plataformas logísticas desde las cuales posteriormente puede reexportarse. De ahí que Cepan plantea mirar a Panamá no solo como destino final, sino como un hub para la expansión regional de las empresas ecuatorianas.

Una relación comercial que tiene espacio para crecer

La oferta exportable de Ecuador hacia Panamá está diversificada. Entre los principales productos constan alimenticios y preparaciones para animales, tableros de madera, máquinas y aparatos mecánicos, otros productos manufacturados y plásticos y sus manufacturas.

Estos cinco grupos concentraron el 40% de las exportaciones no petroleras en 2025, según Fedexpor.

La relación funciona también en sentido contrario. Entre las principales importaciones ecuatorianas desde Panamá se encuentran productos de la pesca, máquinas y aparatos mecánicos, equipos eléctricos, productos de origen animal y farmacéuticos.

Los cinco primeros grupos concentran el 67% de las importaciones no petroleras y aproximadamente el 49% de las compras ecuatorianas a Panamá corresponde a insumos utilizados para producir bienes en Ecuador, según el análisis de Fedexpor.

Este intercambio evidencia una complementariedad productiva, pero también revela desafíos. Fedexpor advierte que Panamá representa un mercado de interés para productos alimenticios, elaborados y manufacturados ecuatorianos, aunque algunos enfrentan aranceles que pueden ubicarse entre el 10% y el 15%. Esto resta competitividad frente a países como Chile y Perú, que ya disponen de acuerdos comerciales con Panamá.

Por ello, un eventual acuerdo comercial entre Ecuador y Panamá podría mejorar las condiciones de acceso para productos que Ecuador ya está en capacidad de exportar, especialmente línea blanca, cerámica, elaborados de madera y otros bienes industrializados.

Para Fedexpor, el objetivo no sería necesariamente crear una nueva oferta, sino permitir que los productos ecuatorianos compitan en condiciones más equilibradas frente a otros proveedores regionales.

Sobre esa base comercial se desarrollarán nuevas actividades destinadas a consolidar la relación bilateral. Una de las principales será Expoconecta 2026. Será encuentro empresarial binacional que se realizará el 9 de septiembre de 2026, en Quito. Es impulsado por la Cepan con el respaldo de la Embajada de Panamá en Ecuador.

El propósito, según María Isabel Espinosa, es transformar la relación entre ambos países en oportunidades concretas de comercio, inversión, alianzas e internacionalización.

La Cámara busca que los empresarios puedan encontrar clientes, socios, inversionistas o aliados estratégicos y explorar puertas de entrada hacia nuevos mercados.

Este espacio contempla paneles sobre competitividad regional, comercio exterior, logística, inversión, turismo e innovación, además de sesiones de networking y encuentros B2B. También habrá una vitrina comercial para que compañías ecuatorianas y panameñas presenten productos, servicios y soluciones ante potenciales clientes, socios e inversionistas.

La Cepan prevé oportunidades alrededor de ocho áreas: alimentos y agroindustria; construcción; sector inmobiliario; logística y zonas francas y turismo y conectividad. Ademas, industria; tecnología y servicios; e inversión y servicios financieros.

En alimentos, por ejemplo, aparecen productos como banano, camarón, productos del mar y procesados; mientras que construcción abre posibilidades para materiales, acabados, cerámicas, sanitarios y mobiliario.

La complementariedad es el eje de esa estrategia. Según Espinosa, Ecuador aporta producción, alimentos, pesca, agroindustria, manufactura y talento, mientras Panamá ofrece conectividad, infraestructura, logística, servicios financieros y una plataforma de alcance regional. El planteamiento de la Cámara es combinar esas fortalezas para desarrollar negocios e integrar cadenas de valor.

Turismo y compras amplían la conexión bilateral

El turismo entre Ecuador y Panamá constituye otro componente de esta relación. La conectividad aérea directa y el posicionamiento de Panamá como destino de negocios y compras generan un flujo que complementa los vínculos empresariales.

Según información de promoción turística de Panamá, 114 847 turistas procedentes de Ecuador visitaron ese país en 2025, frente a 106 965 en 2024. Es un crecimiento de 7,37%. Además, existen vuelos directos y sin escalas hacia Ciudad de Panamá desde Quito, Guayaquil y Manta.

Una de las actividades previstas para profundizar este intercambio será Panamá Black Weekend 2026, que se desarrollará en octubre. La iniciativa reunirá a más de 16 plazas y centros comerciales, más de 20 000 marcas y más de 3 000 tiendas, con descuentos en categorías como moda, tecnología, belleza, calzado, accesorios y joyería.

La propuesta apunta especialmente al turismo de compras, pero busca extender la experiencia hacia la gastronomía, cultura y naturaleza. Gloria de León, ministra de Turismo de Panamá, señaló que Ecuador constituye un mercado estratégico y que este tipo de promociones permiten mostrar la diversidad de experiencias disponibles en el destino.

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❓ ¿Cómo evoluciona el comercio no petrolero entre Ecuador y Panamá en 2026?

Las exportaciones no petroleras ecuatorianas a Panamá crecieron 3% hasta junio de 2026, mientras las importaciones aumentaron 19%. Según Fedexpor, en 2025 Ecuador exportó USD 107 millones e importó USD 78 millones en productos no petroleros, con un saldo comercial favorable de USD 29 millones. Panamá recibió más de 511 productos ecuatorianos y más de 292 empresas estuvieron vinculadas con esas exportaciones.

❓ ¿Por qué Panamá es un mercado estratégico para las exportaciones de Ecuador?

Porque combina demanda interna con una plataforma logística que permite acceder a Centroamérica y el Caribe. La Cámara Ecuatoriana Panameña de Comercio, Industrias y Turismo (Cepan) destaca ventajas como el Canal de Panamá, su red de puertos, conectividad aérea y la Zona Libre de Colón. Fedexpor también identifica al país como una plataforma de distribución regional para acercar la oferta ecuatoriana a nuevos clientes.

❓ ¿Qué es Expoconecta y qué oportunidades ofrece a las empresas?

Es un encuentro empresarial binacional diseñado para generar comercio, inversión, alianzas e internacionalización entre Ecuador y Panamá. Cepan plantea que los participantes puedan encontrar clientes, socios, inversionistas y aliados estratégicos. Las oportunidades se concentran en ocho áreas: alimentos y agroindustria, construcción, inmobiliario, logística y zonas francas, turismo y conectividad, industria, tecnología y servicios, e inversión y servicios financieros.

❓ ¿Qué productos exporta Ecuador a Panamá y cuáles tienen potencial de crecimiento?

Ecuador exporta principalmente preparaciones para animales, tableros de madera, maquinaria, manufacturas y plásticos, entre otros productos. Fedexpor señala que los cinco principales grupos representaron el 40% de las exportaciones no petroleras en 2025. Además, identifica oportunidades para productos ecuatorianos como línea blanca, cerámica, elaborados de madera y otros bienes industrializados, aunque algunos enfrentan aranceles de entre 10% y 15%.

❓ ¿Qué actividades fortalecerán la relación entre Ecuador y Panamá durante 2026?

Respuesta precisa: Expoconecta 2026 impulsará los negocios y Panamá Black Weekend fortalecerá el turismo, las compras y la conectividad bilateral. Expoconecta busca convertir las conexiones empresariales en oportunidades concretas de comercio e inversión. Por su parte, Panamá Black Weekend se realizará del 2 al 4 de octubre de 2026, con más de 16 plazas y centros comerciales, más de 20 000 marcas, más de 3 000 tiendas y descuentos de hasta 70%.