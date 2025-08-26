El viceministro de Producción e Industrias, Andrés Robalino, informó este 26 de agosto de 2025 que, durante esta semana, se gestionan reuniones con autoridades panameñas para tratar la organización de una misión público-privada, que podría concretarse en septiembre. El encuentro busca ser el punto de partida para retomar la negociación de un acuerdo comercial entre ambos países.

Según Robalino, el objetivo es iniciar oficialmente las conversaciones antes de que finalice 2025. “Queremos que este sea el primer acercamiento hacia un acuerdo que se pueda firmar en el menor tiempo posible”, lo dijo durante la presentación oficial del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño (CEEP).

Plazos y metas para un acuerdo comercial Ecuador – Panamá

El viceministro explicó que, de cumplirse los plazos, la negociación podría concluir en seis o siete meses, lo que convertiría este proceso en uno de los más rápidos de la región. Una meta concreta sería alcanzar un acuerdo preliminar en el primer trimestre de 2026.

Recordó que, en Centroamérica, Ecuador ha firmado acuerdos de alcance parcial con países como Costa Rica y Guatemala, por lo que con Panamá también se podría seguir ese esquema. Estos convenios se centran en bienes y servicios específicos, lo que facilita su implementación.

Sectores con potencial con acuerdo comercial

El sector manufacturero aparece como el principal beneficiado. Robalino destacó las oportunidades en línea blanca, cerámica, muebles de madera y metal, además de productos agroindustriales. También mencionó que Panamá, como hub logístico regional, ofrece ventajas para que los bienes ecuatorianos lleguen a otros mercados.

En cuanto a sectores sensibles, reconoció que la confección textil y la producción agrícola genera preocupaciones en ambas partes. Sin embargo, aclaró que ciertos productos podrían excluirse de la negociación para reducir riesgos.

Empleo como beneficio central

Robalino enfatizó que el retiro de Panamá de la lista de paraísos fiscales, concretada el 14 de agosto de 2025, abre un nuevo escenario para la relación bilateral. “Lo que se gana es empleo”, dijo, al resaltar que un mayor intercambio comercial incrementará las exportaciones y la inversión.

El viceministro subrayó que Panamá es el cuarto socio comercial de Ecuador, con un intercambio superior a los 100 millones de dólares anuales. Con el nuevo escenario político y económico, se espera un crecimiento significativo de esa cifra.

Finalmente, el funcionario insistió en que el comercio debe manejarse sin ideologías y con un enfoque pragmático. “Imaginemos cómo podemos potenciar a un socio como Panamá, que tiene alto poder de consumo y capacidad de inversión”, dijo.

Ecuador y Panamá refuerzan lazos comerciales con apoyo del CEEP

Por su parte, Daniel Legarda, presidente de la CEEP, señaló que el objetivo principal de la organización es impulsar el comercio, atraer inversión recíproca y abrir nuevas oportunidades de integración económica.

Además, busca promover la internacionalización de las empresas, generar empleo y fortalecer cadenas de valor binacionales. Para ello, trabaja en la identificación de barreras normativas y en el apoyo a las negociaciones de un acuerdo comercial.

Relación histórica y creciente intercambio

Ecuador y Panamá mantienen más de 120 años de vínculos diplomáticos y 15 acuerdos bilaterales vigentes. En 2024, el comercio alcanzó un récord de 6 408 millones de dólares, en su mayoría exportaciones ecuatorianas de petróleo. No obstante, el comercio no petrolero muestra un mayor equilibrio: 177 millones de dólares, con exportaciones por 110 millones e importaciones por 67 millones.

En el primer semestre de 2025, el intercambio total creció un 32%, mientras que el no petrolero subió un 18%. Panamá se ubica ya como el cuarto socio comercial de Ecuador, mientras que Ecuador es el décimo para Panamá y su principal aliado en Sudamérica.

Exportaciones no tradicionales en ascenso

Más de 200 exportadores ecuatorianos envían al mercado panameño más de 280 productos distintos. Entre ellos destacan atún, productos farmacéuticos, plásticos, embarcaciones de pesca y alimentos balanceados. El 98% corresponde a bienes no tradicionales, con una fuerte presencia de manufacturas y alimentos procesados.

Por su parte, Panamá es un importante origen de inversión extranjera directa hacia Ecuador, con 84 millones de dólares en los últimos cinco años, concentrados en comercio y manufactura.

Hacia un acuerdo comercial entre Ecuador y Panamá

Actualmente, Ecuador es el único país de la costa pacífica de América sin un acuerdo comercial con Panamá. El CEEP considera que un tratado de alcance parcial o más amplio permitiría reducir aranceles, potenciar exportaciones no tradicionales y atraer mayor inversión.

La hoja de ruta inmediata incluye reuniones con autoridades de ambos países, talleres sobre oportunidades de negocios y una misión comercial a Panamá en 2026. El sector privado se muestra dispuesto a respaldar al gobierno en la reactivación de este proceso.

