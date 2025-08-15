El acuerdo de intercambio de información tributaria, firmado este 14 de agosto de 2025, entre Panamá y Ecuador, abre la puerta a un posible tratado comercial y amplía el acceso a financiamiento para empresas ecuatorianas, según empresarios.

Un paso clave para acuerdo comercial entre Panamá y Ecuador

El reciente acuerdo de intercambio de información fiscal firmado entre Ecuador y Panamá representa un avance significativo para que el país centroamericano salga de la lista de paraísos fiscales que mantiene el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Daniel Legarda, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño (CEEP) y exministro de Producción, explicó que esta medida es “una excelente noticia” que permitirá mejorar las condiciones de financiamiento e impulsar negociaciones comerciales pendientes.

Beneficios inmediatos

El primer impacto directo será el acceso a mejores fuentes y condiciones de crédito, señaló. Panamá es un reconocido centro de servicios financieros en la región, por lo que su exclusión de la lista discriminatoria facilitará que empresas ecuatorianas obtengan financiamiento tanto de entidades panameñas como de instituciones internacionales que canalizan fondos a través del país.

Esta apertura, según Legarda, beneficiará de forma transversal a todos los sectores productivos, reduciendo costos de financiamiento y generando nuevas oportunidades para proyectos públicos y privados.

Camino hacia un acuerdo comercial

El retiro de Panamá de la lista también destraba un obstáculo que frenaba las conversaciones para un acuerdo comercial. Las negociaciones se iniciaron en 2021, pero quedaron estancadas debido a la condición tributaria.

Panamá, aunque es un mercado pequeño, resulta atractivo para los exportadores ecuatorianos de productos no tradicionales, como alimentos procesados, muebles, línea blanca, artículos metalmecánicos y derivados de madera. En el contexto actual, marcado por tensiones arancelarias con Estados Unidos, diversificar mercados es prioritario.

Próximos pasos

Tras el acuerdo firmado, el SRI deberá emitir una resolución oficial para concretar la salida de Panamá de la lista. Esto ocurrirá una vez que se verifique que el país cumple con las condiciones de intercambio de información exigidas por la normativa ecuatoriana.

Con este trámite, se reabrirá el camino para que los sectores público y privado de ambos países retomen las negociaciones comerciales. Legarda destacó que este es “un momento idóneo” para acelerar la agenda de apertura de mercados, en línea con acuerdos ya concretados con China, Corea del Sur y Canadá, que está en proceso.

Proyección regional

El CEEP impulsa esta agenda con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas entre Ecuador y Panamá.

Legarda concluyó que este avance “es positivo tanto para Panamá como para Ecuador” y puede convertirse en un catalizador para dinamizar el comercio, la inversión y la cooperación en la región.