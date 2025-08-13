La reciente imposición de un arancel del 15% a las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos, vigente desde el 7 de agosto de 2025, golpea directamente al camarón, uno de los principales productos que Ecuador envía a ese mercado.

El cambio implica un costo adicional frente al arancel cero (0 %) que regía antes de la medida, tomada por el presidente estadounidense Donald Trump bajo un esquema de aranceles recíprocos.

EE.UU. es un mercado clave para Ecuador

En 2024, Ecuador fue el segundo mayor proveedor de camarón a Estados Unidos, con 412 millones de libras exportadas, valoradas en 1 280 millones de dólares. En el primer semestre de 2025, las exportaciones sumaron 296 millones de libras, equivalentes a 867 millones de dólares.

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) informó que, hasta ahora, el sector ya ha desembolsado alrededor de 45 millones dólares en aranceles. Con el incremento del arancel, el impacto será mayor en el segundo semestre.

Costo mensual millonario para el sector del camarón

José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la CNA, señaló que el nuevo arancel representará un gasto de 20 millones de dólares mensuales en lo que resta de 2025. Esto significa “120 millones de dólares adicionales hasta diciembre. De mantenerse la medida, el costo total del año para el sector llegaría a 170 millones de dólares”, dijo.

A este panorama se suma un recargo del 3,78 % por derechos compensatorios, resultado de una investigación por supuestos subsidios. Así, la carga arancelaria total que enfrenta el camarón ecuatoriano para entrar a EE.UU. asciende al 18,78 %.

Riesgos para la competitividad y el empleo

El sector camaronero alerta que cada día sin un acuerdo comercial agrava las pérdidas. La CNA urge priorizar negociaciones bilaterales que permitan restituir condiciones de acceso competitivas al mercado estadounidense.

La actividad camaronera genera más de 300 mil empleos directos e indirectos en Ecuador y representa una de las principales fuentes de divisas para la economía nacional. La combinación de mayores aranceles y recargos amenaza con reducir su rentabilidad y competitividad internacional.

