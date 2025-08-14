Ecuador y Panamá firmaron un acuerdo bilateral de intercambio de información tributaria, señaló el Servicio de Rentas Internas (SRI), este 14 de agosto de 2025. El objetivo es fortalecer la lucha contra la evasión fiscal.

El documento fue suscrito por Damián Larco, director general del SRI, y Camilo Valdés, director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

Alcance del acuerdo de intercambio de información tributaria

El convenio permitirá a ambos países compartir datos relevantes para la determinación, liquidación, recaudación y ejecución del cobro de impuestos nacionales. También contempla el suministro de información para la investigación y enjuiciamiento de casos relacionados con materia tributaria.

Las autoridades aseguraron que toda la información intercambiada contará con estrictas medidas de confidencialidad, protegiendo la privacidad de los contribuyentes y evitando un uso indebido de los datos.

Comunicado oficial



🇪🇨🇵🇦🤝

Ecuador y Panamá fortalecen la lucha contra la evasión fiscal con un acuerdo de intercambio de información tributaria.



Entérate más aquí: https://t.co/r22pfix5y3#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/ZL2dEfltps — SRI Ecuador (@SRIoficialEc) August 14, 2025

Lucha contra corrupción y crimen organizado

Con este mecanismo, Ecuador refuerza su compromiso de combatir la evasión fiscal, la corrupción y el crimen organizado. El intercambio de información tributaria se convierte en una herramienta clave para identificar movimientos financieros irregulares, ocultamiento de activos y prácticas ilícitas que afectan la recaudación estatal.

El acuerdo de intercambio de información tributaria también que permitirá la salida del país centroamericano de la lista ecuatoriana de paraísos fiscales, en la que estaba desde 2008. El presidente panameño, José Raúl Mulino, agradeció a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, por el liderazgo que facilitó el pacto, la mañana de este jueves.

La medida se suma a los esfuerzos de Panamá por salir de listas internacionales que lo vinculan con prácticas financieras opacas, tras haber sido excluido recientemente de la lista de blanqueo de la Unión Europea y de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

