El Servicio de Rentas Internas (SRI) ampliará el plazo para cumplir con las obligaciones previstas para este martes, 12 de agosto de 2025. Así lo informó la institución a través de su cuenta de X.

La extensión del periodo se debe a fallas en la página web de la institución pública, específicamente, en el sistema para declaraciones. Por esta complicación, hubo personas que reportaron la dificultad de cumplir con las declaraciones respectivas.

SRI anunció ampliación del plazo para obligaciones tributarias

El SRI informó que las complicaciones se dieron por un “incidente tecnológico” debida a una demanda alta en el sistema para realizar los trámites.

Según la institución, que publicó el comunicado cerca de la medianoche de este 12 de agosto, en las próximas horas emitirá la resolución para la extensión del plazo.

No obstante, aún no se conoció qué pasará con las personas a quiénes les reflejó como obligaciones vencidas.

Ampliaciones anteriores de plazos

En julio de 2025, el SRI también amplió el plazo para cumplir con obligaciones tributarias. En ese caso, la decisión fue para los contribuyentes con dígitos 2 y 3 y para aquellos que viven en la provincia de Napo.

En ese momento, la institución informó que la decisión fue para quienes debían declarar hasta el 12 y 14 de julio. De ahí que, la presentación de declaraciones y anexos tributarios se recibió con fecha máxima hasta el miércoles 23 de julio, para los dígitos 2; y el viernes 25 de julio, para los dígitos 3.