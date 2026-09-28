Bernardo Cordovez enfrenta cinco retos en el Ministerio de Desarrollo Económico

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El nuevo ministro de Desarrollo Económico, Bernardo Cordovez, asumirá una cartera marcada por desafíos fiscales, energéticos, institucionales y productivos, tras la renuncia de Sariha Moya.

La entidad es el resultado de la fusión de los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura y Ganadería, y Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. En este contexto, expertos consultados señalan que la nueva autoridad deberá definir prioridades para enfrentar compromisos internacionales y atender presiones derivadas de la situación energética y fenómenos como El Niño.

El ministro Bernardo Corodovez debe sostener la gestión fiscal

Uno de los principales retos será mantener la gestión fiscal y dar continuidad a los compromisos asumidos con organismos multilaterales.

Según Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, el país ha cumplido las metas de un programa en curso y ha recibido el financiamiento requerido, por lo que considera que esa política debe mantenerse.

Esta semana, el equipo negociador de Ecuador revisa junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) las metas del acuerdo Servicio Ampliado del organismo (SAF) por un monto previsto de 5 000 millones de dólares.

La economista Marjorie Chávez señala que en esa revisión deberán definirse los incumplimientos y las medidas correctivas, además de abordar la relación entre déficit e inversión. Añade que la proyección del FMI ubica el déficit en alrededor del 2% del PIB para 2026, equivalente a unos 2 600 millones de dólares.

A ello se suman temas pendientes como la eventual emisión de nuevos bonos soberanos, la recaudación tributaria y la ejecución del Plan Anual de Inversiones, de acuerdo con Santiago García, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha.

Recursos para El Niño y la crisis energética

Dentro de la gestión fiscal, el nuevo ministro de Daniel Noboa deberá evaluar cómo financiar eventuales necesidades derivadas del fenómeno de El Niño y de los efectos de la guerra en Medio Oriente, que podrían encarecer ciertos productos.

Pozo indica que el nuevo ministro deberá decidir de dónde obtener recursos, qué gastos reducir, si será necesario solicitar más financiamiento o incrementar ingresos.

García agrega que otra prioridad es enfrentar el desbalance energético y encontrar alternativas para evitar apagones.

Las fuertes lluvias en Balao causaron inundaciones.

El desafío de consolidar el nuevo ministerio

La administración de la liquidez también aparece como una tarea clave. El ministerio tendrá que gestionar recursos provenientes de impuestos, deuda y petróleo para destinarlos a sectores como educación, salud, seguridad y gobiernos locales.

Sin embargo, especialistas advierten que la reciente creación de la cartera supone desafíos de funcionamiento.

Pozo considera que la incorporación de áreas como Agricultura y Ganadería dentro de la nueva estructura representa una dificultad porque son sectores que demandan recursos, mientras que la antigua función del Ministerio de Economía y Finanzas era asignarlos.

Los expertos también plantean dudas sobre la capacidad del equipo técnico que rodee al nuevo funcionario para ejecutar los ajustes que requiere la nueva institución.

Por su parte, García señala que aún existe falta de información sobre el avance del proceso de reorganización y menciona que la ausencia de un estatuto de funcionamiento del Ministerio podría generar problemas legales y de gestión.

Reformas pendientes

Otro punto será impulsar reformas que permanecen pendientes. Entre ellas constan las modificaciones al Código Monetario y Financiero, que aún deben ser tratadas por la Asamblea.

García considera que deben evitarse transformaciones sin consensos, especialmente aquellas que puedan generar nuevas presiones sobre el sistema financiero.

Pozo también identifica otros temas sin avances, como la reforma a la seguridad social y la revisión del papel del Estado en la administración de empresas públicas vinculadas al petróleo, la hidroelectricidad y la energía.

Producción y empleo

El fomento a la producción y al empleo completa la lista de desafíos para el nuevo ministro. Los especialistas consideran que la cartera deberá definir mecanismos de apoyo para exportadores, pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como para los campesinos.

Chávez menciona que si bien el Banco Central del Ecuador (BCE) proyecta un crecimiento del PIB del 2,7%, apoyado en el consumo, inversión y exportaciones, la cual podría ser considerada como positiva, “es bastante corta para realmente ayudarnos a generar empleo y productividad”.

Mientras que García sostiene que esa agenda debe incluir la formación de cadenas productivas como parte de las acciones destinadas a fortalecer la actividad económica.

Más sobre el nombramiento de Bernardo Cordovez

Te recomendamos