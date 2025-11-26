Daniel Noboa designa a Bernardo Cordovez como reemplazo de Edgar Lama en el IESS

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa designó a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda como representante de la Función Ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en reemplazo de Edgar Lama, este miércoles 26 de noviembre de 2025.

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Daniel Noboa designa a Bernardo Cordovez en reemplazo de Edgar Lama para el Directorio del IESS

Con la firma del Decreto Ejecutivo 234, el presidente Daniel Noboa designó a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda como nuevo representante de la Función Ejecutiva ante el directorio del IESS.

Cordovez entra en lugar de Edgar José Lama von Buchwald, quien renunció el 18 de noviembre.

El Decreto está respaldado por la verificación de la Superintendencia de Bancos, según consta en los considerandos.

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Este es la tercera designación que hace Daniel Noboa para este cargo.

Primero fue Eduardo Peña, luego Edgar Lama, que también fue Ministro de Salud y ahora Cordovez.

La salida de Edgar Lama del IESS

En una publicación en su cuenta personal de X, Edgar Lama informó: “Cierro mi ciclo en el IESS. He presentado mi renuncia, convencido de que mi primer llamado es cumplir con el compromiso que asumí junto al presidente Daniel Noboa”.

“Me voy con la tranquilidad de que los intereses de los afiliados seguirán vigilados y defendidos”, añadió.

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Lama señaló que “en lo público no se trata de personalismos: uno pasa, pero el proyecto político permanece. Y yo creo profundamente en este proyecto, en su ética y en su rumbo. Seguiré aportando hasta que se cumplan todas las metas del proyecto”.

Información externa: IESS

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