Daniel Noboa asegura que ‘no habrá cortes de luz’ en Ecuador

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El presidente Daniel Noboa habló este lunes 5 de octubre sobre la situación del país desde Guayaquil e informó sobre la situación energética en Ecuador.

Noboa habló sobre el aumento de ventas en Ecuador, que ha crecido en cerca del 10% en las ventas de IVA 0 como medicinas, alimentos.

En cuanto a Jóvenes en Acción, destacó que 200 000 de los 700 000 jóvenes trabajarán en Riesgos para apoyar en las labores contra el fenómeno de El Niño. Ellos tendrán una capacitación específica para las labores que desempeñarán, por lo que los 800 dólares que recibirán son una inversión que moverá la economía.

Generación eléctrica

El Presidente comentó que el Gobierno ha llamado a inversionistas privados para generación eléctrica. Sin embargo, al momento Toachi Pilatón genera más de 200 megas, Daule Peripa también genera 178 megas, Babas genera cerca de 40 megas, sumado a las dos barcazas y a la generación privada dará sostenibilidad a la generación eléctrica.

Noboa aseguró: “Ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz. Por más que sueñen que haya cortes, no va a haber cortes”.

Julio Neira, secretario de la Administración Pública, agregó que varios proyectos de termoeléctrica ingresarán hasta abril de 2027, que sumarán 655 megas más.

El Gobierno llama a que las grandes empresas puedan tener generación eléctrica propia para que puedan abaratar los costos que pagan por electricidad y aliviar la carga de la red estatal.

Economía e inversión extranjera

Noboa señaló que en los primeros seis meses del año, Ecuador tuvo más de 700 millones de dólares en inversión extranjera y los segundos seis meses también serán muy buenos en inversión extranjera. “Muy probablemente, este año sea un año récord en inversión extrajera”, señaló.

También destacó que el Gobierno proyecta un crecimiento el siguiente año. Dijo que se va a desacelerar un poco este crecimiento en el primer semestre de 2027 debido a El Niño pero el cuarto trimestre de 2026 va a haber un crecimiento sostenido.

Colaboración internacional

En cuanto a la colaboración de otros países con Ecuador, Daniel Noboa destacó que hay un trabajo conjunto con Colombia. “El Gobierno anterior lo que hizo fue regalarle un territorio en el sur a los guerrilleros. Nuestro vecino no era Colombia, era la guerrilla”, dijo y resaltó que con el presidente Abelardo de la Espriella las cosas mejoran en cooperación.

Aseguró que habla cada 15 días con el presidente de Colombia y que los organismos de seguridad como la Policía y Fuerzas Armadas de ambos países trabajan en coordinación. “Abelardo no va a tolerar que Colombia tampoco sea el lugar de descanso de los criminales ecuatorianos”, dijo.

En ese sentido, se refirió a que el Escudo de las Américas es una iniciativa para que exista cooperación entre los países que quieren acabar con narcoterroristas y mejorar la vida de sus países.

Seguridad

El Presidente habló que el trabajo contra las estructuras criminales ha dado resultados y hay una reducción de crímenes en la última semana.

Destacó que el ataque a las cúpulas de las estructuras deja a los de abajo sin saber cómo operar y por ello realizan las conocidas ‘vacunas’, de lo cual la Policía se encarga.

El Primer Mandatario señaló que en los últimos 15 días, que estuvo vigente el toque de queda, se logró una reducción del 30% en homicidios y crímenes; así como la captura de líderes de los grupos organizados. Puso como ejemplo la detención de los presuntos vinculados con el Cartel Jalisco Nueva Generación: “Esa gente movía más dinero que ‘Fito’ mismo”.

En desarrollo…

EN VIVO | Entrevista del presidente @DanielNoboaOk en Radio Centro de la provincia del Guayas. ⭕️ YT: https://t.co/LbgoGmBi1q ⭕️ FB: https://t.co/X1oU3vsQz5 — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) October 5, 2026

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