Daniel Noboa sube al sexto lugar entre los presidentes mejor valorados de América Latina

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa mejora su posición en el ranking de aprobación presidencial de América Latina. En octubre de 2026, el mandatario ecuatoriano alcanza el 47,5% de imagen positiva y ocupa el sexto lugar entre los líderes evaluados por la consultora CB Global Data.

El resultado representa un aumento de 0,1 puntos porcentuales frente a septiembre, cuando Noboa registró el 47,4% de aprobación y ocupó el octavo puesto de la clasificación.

Aunque la variación en el porcentaje es leve, el presidente ecuatoriano sube dos posiciones en el listado regional. En esta medición, supera a Keiko Fujimori, de Perú, y a Santiago Peña, de Paraguay.

0,1 punto coloca a Noboa en el sexto lugar

La comparación entre septiembre y octubre muestra una variación pequeña en la valoración positiva del mandatario ecuatoriano.

Septiembre de 2026: 47,4% de aprobación y octavo lugar.

47,4% de aprobación y octavo lugar. Octubre de 2026: 47,5% de aprobación y sexto lugar.

47,5% de aprobación y sexto lugar. Variación mensual: aumento de 0,1 puntos porcentuales y avance de dos puestos.

La diferencia entre el porcentaje de aprobación y la posición regional responde a que el ranking también depende de los resultados de los otros mandatarios incluidos en el estudio.

Por eso, el ascenso de Noboa no implica un aumento equivalente en el respaldo ciudadano. Su porcentaje registra una variación mínima, mientras que los cambios en la valoración de otros presidentes modifican el orden de la clasificación.

¿Qué presidentes superó Daniel Noboa en el ranking regional?

En octubre, Noboa aparece por delante de Keiko Fujimori, de Perú, quien registra el 46,3% de aprobación, y de Santiago Peña, de Paraguay, con el 42,9%.

La clasificación permite comparar la percepción ciudadana sobre los mandatarios de distintos países de América Latina. Sin embargo, los resultados corresponden a una medición de opinión pública y no constituyen, por sí solos, una evaluación integral de la gestión de cada Gobierno.

Seguridad y economía, entre los desafíos del Gobierno

El resultado de octubre llega en un contexto de desafíos para la administración de Noboa en materia de seguridad, economía y gobernabilidad.

La evolución de la aprobación presidencial durante los próximos meses permitirá observar si el mandatario conserva su posición en el ranking regional o si registra nuevas variaciones.

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