Noboa evalúa el estado de excepción en el Gabinete de Seguridad en Azuay

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Las acciones operativas contra las estructuras delictivas y el balance de las restricciones de movilidad vigentes concentraron la agenda de las autoridades de control en el Austro. Desde las instalaciones del ECU 911 en la capital azuaya, el presidente Daniel Noboa encabezó el Gabinete de Seguridad para revisar los resultados de la aplicación del estado de excepción y coordinar nuevas medidas tácticas en el territorio nacional.

Noboa anuncia nuevos vehículos policiales para Azuay durante el Gabinete de Seguridad

Durante el desarrollo del encuentro gubernamental, se confirmó la dotación de equipamiento móvil para fortalecer los patrullajes preventivos en los cantones azuayos.

De acuerdo con lo expuesto ante las autoridades, está previsto que en el transcurso de la próxima semana se concrete la entrega e incorporación de una flota de motocicletas y vehículos patrulleros destinados a las unidades de la Policía Nacional que operan en esta jurisdicción.

Balance del toque de queda en cuatro provincias costeras

La reunión técnica también abordó las restricciones horarias aplicadas de manera reciente en la Costa. El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que el toque de queda ejecutado en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro integró una planificación de alcance nacional orientada a limitar los desplazamientos y la capacidad logística de las organizaciones delictivas y rrojó resultados altamente positivos.

Detenciones contra redes de extorsión en la Costa y el Austro

En el informe de operativos presentado al mandatario constan capturas clave contra el delito de extorsión. Reimberg notificó la aprehensión de alias “C Pequeño” (o C Menor) en Portoviejo y de su cónyuge en la ciudad de Loja, a quienes las investigaciones señalan por encabezar cobros extorsivos sistemáticos dirigidos a moradores de Nueva Prosperina, Durán y distintos puntos de Guayaquil.

A esta acción se sumó la captura de miembros de un grupo delictivo que amedrentaba a los vecinos de El Guasmo y exigía pagos ilegales a los obreros asignados a la construcción del Quinto Puente.

Operativos combinados en la frontera norte y capturas en La Roca

En materia de vigilancia fronteriza, el secretario de Estado subrayó los acuerdos de cooperación bilateral alcanzados con Colombia. Actualmente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de ambas naciones mantienen incursiones conjuntas diarias en las zonas limítrofes para frenar el paso de delincuentes hacia territorio vecino.

En ese marco de articulación, las autoridades recordaron la aprehensión de la esposa y la hija de alias Fito, quienes permanecen privadas de la libertad en el Centro de Privación de Libertad La Roca, al tiempo que se anticipó la continuidad de nuevas operaciones conjuntas.

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