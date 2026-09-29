Esposa e hija de alias ‘Fito’ ya están en Ecuador tras su captura en Colombia

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Inda Mariela Peñarrieta y Michelle Macías, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, llegaron a Guayaquil a las 23:00 del martes 29 de septiembre de 2026, bajo un fuerte resguardo policial, luego de ser expulsadas de Colombia.

Aproximadamente una hora antes, Migración Colombia confirmó la expulsión y difundió un video en el que se observa a las dos mujeres mientras eran trasladadas hasta un avión. El ministro del Interior, John Reimberg, estuvo presente durante su llegada a Ecuador.

En coordinación con la Policía Nacional y autoridades ecuatorianas, @MigracionCol expulsó del país a la esposa y la hija de alias Fito, máximo cabecilla de la organización delincuencial “Los Choneros”. Las extranjeras son requeridas en su país por el delito de lavado de activos. pic.twitter.com/9gNsMCC1dH — Migración Colombia (@MigracionCol) September 30, 2026

Un juicio pendiente por lavado de activos

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta están llamadas a juicio por presunto lavado de activos dentro del caso Blanqueo Fito. Ambas fueron vinculadas al proceso en septiembre de 2025, junto con José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, otros integrantes de su círculo familiar y cuatro empresas.

En esa diligencia, la jueza ordenó prisión preventiva para nueve de los procesados. Peñarrieta y Macías se encontraban fuera del país, por lo que no habían comparecido al juicio.

La Fiscalía ha explicado que el lavado de activos no puede juzgarse en ausencia; por esa razón, la etapa quedó suspendida para los procesados prófugos. Su comparecencia permitiría continuar el trámite judicial en su contra.

El origen del caso Blanqueo Fito

La investigación comenzó el 3 de abril de 2024, después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas relacionado con personas del entorno familiar de alias ‘Fito’.

Según la Fiscalía, el reporte advertía que Inda Mariela Peñarrieta y Verónica Briones, identificada como pareja sentimental de Macías, habrían ingresado más de dos millones de dólares al sistema financiero entre 2016 y 2023 de forma inusual e injustificada. Esa cifra corresponde a los movimientos atribuidos a las dos mujeres en el reporte inicial, no únicamente a Peñarrieta.

El 23 de marzo de 2026, una jueza llamó a juicio a 17 personas naturales y cuatro personas jurídicas. La Fiscalía ubicó el monto presuntamente lavado por toda la estructura en más de 25 millones de dólares. Esa cantidad corresponde al conjunto del caso y no debe atribuirse de manera individual a Peñarrieta o Macías.

El caso ya tiene seis personas sentenciadas

Una parte del proceso llegó a juicio en abril de 2026. El 28 de mayo, un tribunal condenó a seis personas naturales y ordenó la disolución y liquidación de dos empresas. Cinco de los sentenciados recibieron diez años de prisión y uno fue condenado a siete años.

De acuerdo con la Fiscalía, en esa parte de la causa se comprobó el lavado de 17,3 millones de dólares en el sistema financiero nacional entre 2016 y 2024. Inda Mariela Peñarrieta y Michelle Macías no forman parte de esas seis personas sentenciadas. Su situación procesal seguía pendiente porque no habían comparecido al juicio.

La captura se ejecutó en Colombia

Las dos mujeres fueron detenidas el domingo 27 de septiembre de 2026 en Sabana de Torres, en el departamento colombiano de Santander. La operación contó con la participación de autoridades de Colombia y Ecuador y el apoyo del FBI. Eran requeridas por la justicia ecuatoriana mediante notificaciones rojas de Interpol.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que, una vez en Ecuador, serán trasladadas al Centro de Privación de Libertad Guayas 3, conocido como La Roca, en Guayaquil. Este punto deberá actualizarse después de que las autoridades confirmen su ingreso efectivo al centro penitenciario.

Un regreso distinto al de 2024

Peñarrieta y Macías ya habían sido localizadas fuera de Ecuador. En enero de 2024 fueron expulsadas de Argentina junto con otros familiares de alias ‘Fito’. Después de arribar a Guayaquil quedaron en libertad porque en ese momento no existían órdenes de captura vigentes en su contra.

La situación actual es diferente. Desde septiembre de 2025 pesan sobre ellas órdenes de prisión preventiva y, desde marzo de 2026, están llamadas a juicio dentro del caso Blanqueo Fito.

Alias ‘Fito’ permanece en Estados Unidos

José Adolfo Macías Villamar fue recapturado el 25 de junio de 2025 en Montecristi, después de permanecer prófugo desde enero de 2024. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico y armas y se declaró no culpable.

En Ecuador también fue llamado a juicio dentro del caso Blanqueo Fito. Sin embargo, esa parte del proceso no puede avanzar mientras permanezca fuera del país, debido a que el lavado de activos no admite juzgamiento en ausencia.

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