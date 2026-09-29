Esposa e hija de alias Fito irán a La Roca tras ser expulsadas de Colombia

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La búsqueda internacional de los parientes directos del liderazgo de Los Choneros concluyó con su entrega a la justicia. La esposa e hija de alias Fito, identificadas como Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, fueron expulsadas desde Bogotá hacia territorio ecuatoriano este martes 29 de septiembre de 2026 en un vuelo que prevé su aterrizaje hacia las 23:00, tras haber sido ubicadas por agentes policiales y el FBI en el departamento colombiano de Santander.

Traslado de la esposa e hija de alias Fito a La Roca

Una vez que ambas procesadas toquen suelo ecuatoriano, el dispositivo policial coordinará su traslado inmediato hacia la ciudad de Guayaquil.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la esposa e hija de alias Fito ingresarán directamente al Centro de Privación de Libertad de máxima seguridad La Roca, donde permanecerán bajo custodia penitenciaria mientras se reactivan las diligencias procesales correspondientes al juzgamiento penal que pesa en su contra.

Operativo internacional y ruta terrestre en Colombia

La detención de ambas mujeres se produjo el pasado 27 de septiembre en el municipio de Sabana de Torres tras labores conjuntas de la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y Fuerzas Armadas colombianas, junto con el apoyo del FBI.

Los informes de inteligencia detallaron que las requeridas cruzaron inicialmente por Venezuela e ingresaron por tierra a Colombia, donde permanecieron ocultas durante varios meses usando identidades alteradas hasta su posterior traslado al aeropuerto internacional El Dorado para su expulsión oficial. Ambas mantenían activas notificaciones rojas de Interpol en cerca de 200 países.

Acusación fiscal por el caso Blanqueo Fito

El expediente judicial denominado Blanqueo Fito atribuye a las procesadas un rol clave en la administración económica y el ocultamiento de recursos de la red delictiva. La Fiscalía sostiene que este esquema corporativo y familiar movilizó más de 25,8 millones de dólares a través de compañías y personas naturales vinculadas a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Conforme a las alertas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Inda Peñarrieta (esposa) presentó ingresos injustificados por cerca de 1,3 millones de dólares entre 2020 y 2024, mientras que Michelle Macías registró acreditaciones por 435 900 dólares que contrastaban con sus declaraciones tributarias básicas.

Antecedentes de expulsión y situación judicial del cabecilla

En marzo de 2026, una jueza llamó a juicio a 17 personas y cuatro empresas dentro de esta causa penal, pero el juzgamiento de Peñarrieta y Macías quedó en pausa debido a su condición de prófugas.

No se trata del primer episodio de expulsión forzosa que enfrentan, puesto que en enero de 2024 ya fueron deportadas desde Córdoba, Argentina, momento en el que quedaron en libertad al no existir boletas de captura activas.

Por su parte, alias ‘Fito’ fue recapturado en Ecuador el 25 de junio de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas.

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