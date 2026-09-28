¿Qué le espera en Ecuador a la esposa de alias ‘Fito’ tras su captura en Colombia?

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, permite retomar una parte del caso ‘Blanqueo Fito’ que había quedado pendiente. Ella y su hija, Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, fueron detenidas el domingo 27 de septiembre de 2026 en Sabana de Torres, Colombia, mediante notificaciones rojas de Interpol.

En Ecuador, Peñarrieta ya estaba llamada a juicio por supuesto lavado de activos. La audiencia no podía avanzar respecto de ella mientras permaneciera prófuga, pues ese delito no puede juzgarse en ausencia. Fiscalía informó que, tras la captura, el proceso se reanudará cuando comparezca ante la justicia ecuatoriana.

La investigación sobre el dinero del entorno de ‘Fito’

El caso comenzó en abril de 2024, a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

>> https://t.co/mXgqm5JNjT | 🚔 La hija y la esposa de alias 'Fito' fueron detenidas en Colombia pic.twitter.com/KVLwpkBg4C — El Comercio (@elcomerciocom) September 27, 2026

Según Fiscalía, el documento advertía de movimientos financieros vinculados al círculo familiar de ‘Fito’. En septiembre de 2025, Peñarrieta fue vinculada formalmente a la causa; en marzo de 2026, una jueza la llamó a juicio junto con otros procesados.

La acusación sostiene que familiares y empresas habrían intervenido en un esquema para dar apariencia legal a activos de presunto origen ilícito.

Fiscalía ubicó a la esposa y a los hijos de Macías dentro de uno de los grupos familiares examinados en la investigación.

Qué sanción contempla la acusación

Fiscalía procesa el caso ‘Blanqueo Fito’ por presunto lavado de activos, delito previsto en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal.

Para los supuestos del numeral 3, literales a y b, la versión de la norma aplicable a los hechos investigados contemplaba de 10 a 13 años de prisión, además de multa y comiso de bienes. La pena que podría recibir Inda Peñarrieta dependerá de los hechos que se prueben en su juicio y de la decisión del tribunal.

Ese rango legal no es una pena ya fijada para Peñarrieta. El tribunal tendrá que valorar las pruebas sobre sus actos, el monto que se le atribuya y la calificación jurídica aplicable antes de resolver si la condena o la absuelve.

En mayo de 2026, dentro del mismo caso, seis personas que sí pudieron ser juzgadas recibieron penas de siete y diez años de prisión. Peñarrieta no estuvo entre ellas y no tiene una sentencia en esa causa.

Esta tarde, junto a Policía Nacional y la subsecretaría de Migración del MDI, estuvimos en el sector de la Universidad Central, cumpliendo con las disposiciones del Presidente Daniel Noboa, en la ejecución de un operativo de control de espacio público y migración. Asimismo, la… pic.twitter.com/eObq8QKHVR — John Reimberg (@JohnReimberg) September 28, 2026

Qué ocurrirá cuando llegue a Ecuador

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que Peñarrieta y su hija serán llevadas a La Roca, en Guayaquil. Ese anuncio se refiere al lugar previsto para su reclusión; no equivale a una condena.

La siguiente decisión judicial pendiente es la continuación del juicio por lavado de activos contra ambas, en el que Fiscalía presentará su acusación y las defensas podrán controvertir las pruebas.

Captura de la esposa de alias ‘Fito’: preguntas frecuentes

❓¿Qué proceso enfrenta en Ecuador Inda Mariela Peñarrieta, esposa de alias ‘Fito’? Peñarrieta está llamada a juicio por presunto lavado de activos dentro del caso ‘Blanqueo Fito’.

El proceso no podía avanzar respecto de ella mientras permaneciera prófuga, porque ese delito no puede juzgarse en ausencia. ❓¿Qué investiga la Fiscalía en el caso ‘Blanqueo Fito’? La Fiscalía sostiene que familiares y empresas del entorno de José Adolfo Macías Villamar habrían intervenido en un esquema para dar apariencia legal a activos de presunto origen ilícito.

La investigación se originó en un reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la UAFE sobre movimientos financieros vinculados con el círculo familiar de alias ‘Fito’. ❓¿Qué pena podría enfrentar la esposa de alias ‘Fito’? La acusación se sustenta en el artículo 317 del COIP, que contempla penas de 10 a 13 años cuando los activos superan determinados montos o cuando se utiliza una sociedad o empresa para cometer el delito.

Ese rango no constituye una condena ya fijada para Peñarrieta. El tribunal deberá valorar las pruebas y determinar si existe responsabilidad penal. ❓¿La captura en Colombia significa que Inda Peñarrieta ya fue condenada? No. La detención mediante una notificación roja de Interpol permite que continúe el proceso pendiente en Ecuador, pero no establece culpabilidad.

El parentesco con alias ‘Fito’ tampoco determina por sí solo responsabilidad penal. Esa deberá probarse durante el juicio. ❓¿Qué ocurrirá cuando Inda Peñarrieta llegue a Ecuador? El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que Peñarrieta y su hija serán trasladadas a La Roca, en Guayaquil.

Después deberá continuar el proceso judicial pendiente por lavado de activos, en el que la Fiscalía presentará su acusación y la defensa podrá controvertir las pruebas.

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