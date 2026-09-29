De ‘Queen Michelle’ a La Roca, la red de giros de Los Choneros a la hija de alias ‘Fito’

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El 27 de septiembre de 2026, la detención en Colombia de Michelle Jamilet Macías Peñarrieta puso fin a su condición de prófuga y reactivó el proceso penal que enfrenta por lavado de activos.

La Fiscalía General del Estado ubica a la hija de alias ‘Fito’ en el centro del caso ‘Blanqueo Fito’, señalándola de operar como un vehículo financiero para ocultar más de 25 millones de dólares provenientes del crimen organizado.

Rastreos bancarios y nexos con el crimen organizado de la hija de alias ‘Fito’

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre los años 2020 y 2024 la procesada canalizó un total de 515 704 dólares mediante cinco cuentas en el sistema financiero nacional. La cifra contrasta significativamente con los 258.920 dólares que reportó al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Los informes incorporados al expediente detallan que las acreditaciones no tenían sustento en sus actividades comerciales. En su lugar, el dinero provenía directamente de integrantes y colaboradores del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Choneros, entre los que constan:

Estructura directa y familiares: Douglas B. C. (hermano del lugarteniente de alias ‘Fito’ y requerido para extradición); Andrea Ch. P. (esposa de alias ‘Moro’, hombre de confianza de ‘Fito’ acribillado en 2024); y María F. A. (hija de alias ‘Lucho’).

Douglas B. C. (hermano del lugarteniente de alias ‘Fito’ y requerido para extradición); Andrea Ch. P. (esposa de alias ‘Moro’, hombre de confianza de ‘Fito’ acribillado en 2024); y María F. A. (hija de alias ‘Lucho’). Operadores con antecedentes penales: Carlos V. C. (tráfico de drogas y robo); Cristina C. K. (tráfico de armas y sustancias, cónyuge de alias ‘W’ de la banda ‘Los Águilas’); Hitler Z. G. (asesinato); Gregorio A. V. (secuestro y desaparición involuntaria); Ángela C. B. (ingreso de artículos prohibidos); Gema P. C. y Jéssica L. (tráfico de drogas y armas, respectivamente); así como Margarita V. C. (estafa) y Juan M. R. (extorsión y terrorismo).

Carlos V. C. (tráfico de drogas y robo); Cristina C. K. (tráfico de armas y sustancias, cónyuge de alias ‘W’ de la banda ‘Los Águilas’); Hitler Z. G. (asesinato); Gregorio A. V. (secuestro y desaparición involuntaria); Ángela C. B. (ingreso de artículos prohibidos); Gema P. C. y Jéssica L. (tráfico de drogas y armas, respectivamente); así como Margarita V. C. (estafa) y Juan M. R. (extorsión y terrorismo). Sujetos fallecidos o desaparecidos: Josué D. A. (asesinado en Manta en julio de 2025); Jorge M. V. (productor musical asesinado); Carlos M. B. (hallado sin vida tras su desaparición); y Gustavo F. F., alias ‘Terremoto Pata de Flecha’.

Para la Fiscalía, la facilitación de estas cuentas operó como un “brazo financiero” ideado para ocultar y dispersar recursos provenientes del crimen. A pesar de figurar como su propia empleadora con un sueldo fijado en 1 000 dólares mensuales, el 59% de sus supuestos clientes pertenecían al sector automotriz y el 25% a la construcción.

Fachadas comerciales en Manta y alegorías musicales

El perfil fiscal de Michelle Macías, de 23 años y sin título profesional, registró un rápido despliegue desde que alcanzó la mayoría de edad el 20 de julio de 2021. En menos de 24 meses inscribió ocho frentes económicos ante el SRI:

Alojamiento y hospedaje. Venta al por mayor de ferretería. Porcinocultura a través del establecimiento ‘The Queen of Pigs’. Venta al por mayor de pescado. Producción musical. Comercialización de cosméticos y perfumes. Venta de carnes y derivados. Comercio de prendas de vestir y ropa deportiva.

Sin embargo, las inspecciones de campo realizadas por los agentes de la UAFE en las direcciones declaradas en Manta —como Hostal ‘La Pinta’ y Lion’s Network— concluyeron que dichos negocios no existían ni atendían al público; las direcciones correspondían exclusivamente a inmuebles residenciales.

En el ámbito artístico, bajo el seudónimo ‘Queen Michelle’, sus producciones musicales fueron integradas al proceso penal no como justificación de ingresos, sino como evidencia de conocimiento delictivo. Para la Fiscalía, la difusión de temas dedicados a su padre constituye una exaltación explícita del poder, estatus y ostentación de Los Choneros.

Inmuebles, vehículos y viajes al exterior

Pese a que su patrimonio neto oficial pasó de 40 781 dólares en 2021 a 68 229 dólares en 2024, los flujos económicos le permitieron adquirir múltiples activos e incurrir en elevados gastos personales a partir de los 18 años:

Bienes raíces: Un terreno de una hectárea en la comuna Villingota (Santa Elena) por 40 000 dólares en diciembre de 2020, y un lote de 656,87 metros cuadrados en la Lotización Altamira (Manta) por 89 999 dólares en junio de 2023.

Un terreno de una hectárea en la comuna Villingota (Santa Elena) por 40 000 dólares en diciembre de 2020, y un lote de 656,87 metros cuadrados en la Lotización Altamira (Manta) por 89 999 dólares en junio de 2023. Vehículos: Una motocicleta Yamaha de 11 407 dólares (octubre de 2022), un automóvil Chevrolet Groove Premier año 2024 por 24 490 dólares (octubre de 2024) y un Chevrolet Sail adquirido en septiembre de 2024.

Una motocicleta Yamaha de 11 407 dólares (octubre de 2022), un automóvil Chevrolet Groove Premier año 2024 por 24 490 dólares (octubre de 2024) y un Chevrolet Sail adquirido en septiembre de 2024. Movilidad internacional: Facturación por 23.652 dólares en pasajes aéreos entre 2023 y 2024 a destinos como Bogotá, Medellín, Cartagena, Córdoba, Madrid, Barcelona y Galápagos, sumado a trayectos hacia Estados Unidos, República Dominicana y un paso por Aruba previo a su ingreso a Ecuador el 25 de mayo de 2024.

Facturación por 23.652 dólares en pasajes aéreos entre 2023 y 2024 a destinos como Bogotá, Medellín, Cartagena, Córdoba, Madrid, Barcelona y Galápagos, sumado a trayectos hacia Estados Unidos, República Dominicana y un paso por Aruba previo a su ingreso a Ecuador el 25 de mayo de 2024. Otras erogaciones: Pagos registrados por 9 120 dólares a su hermano Adolfo Jair bajo el concepto de “servicio de taxis”.

Contexto procesal del caso ‘Blanqueo Fito’

El entramado atribuido a la familia política primaria del cabecilla —compuesto por su cónyuge Inda Peñarrieta, sus hijos, cuñados y dos firmas comerciales— tuvo un hito judicial el 28 de mayo, fecha en que la Fiscalía obtuvo condena de 10 años de prisión para cinco de los seis juzgados en esta causa, además de la imposición de multas y la disolución de las personas jurídicas involucradas.

La situación legal de Michelle Macías y su madre se mantuvo paralizada desde la llamada a juicio en marzo de 2026 hasta su reciente localización y arresto en territorio colombiano, evento que permitirá reactivar las etapas pendientes dentro del expediente.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, Michelle Macías y su madre iban a ser trasladadas a la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’.

La hija de alias ‘Fito’ y Los Choneros; preguntas frecuentes

❓¿Qué investiga la Fiscalía sobre Michelle Macías Peñarrieta en el caso ‘Blanqueo Fito’? La Fiscalía investiga a Michelle Macías por presunto lavado de activos y la llamó a juicio en marzo de 2026.

La acusación sostiene que habría utilizado cuentas bancarias, actividades comerciales y otros movimientos económicos para ocultar o dispersar recursos vinculados con integrantes y colaboradores de Los Choneros. ❓¿Qué diferencia encontró la UAFE entre lo declarado y los ingresos bancarios de Michelle Macías? Entre 2020 y 2024, la UAFE identificó 515.704 dólares canalizados mediante cinco cuentas bancarias.

En el mismo periodo, Michelle Macías habría reportado 258.920 dólares ante el SRI, lo que deja una diferencia de 256.783 dólares entre ambos registros. ❓¿De dónde habría provenido el dinero investigado en las cuentas de Michelle Macías? Según la Fiscalía, parte de las acreditaciones habría provenido de personas relacionadas con Los Choneros y de otros operadores con antecedentes o vínculos investigados por distintos delitos.

La tesis fiscal sostiene que esas cuentas habrían funcionado como parte de un brazo financiero destinado a ocultar y dispersar recursos de presunto origen ilícito. ❓¿Qué negocios registró Michelle Macías y qué encontró la investigación? Michelle Macías registró actividades relacionadas con hospedaje, ferretería, porcinocultura, venta de pescado, producción musical, cosméticos, carnes y ropa.

Las inspecciones realizadas en algunas de las direcciones declaradas en Manta concluyeron que varios negocios no funcionaban allí y que los inmuebles correspondían a viviendas. ❓¿Qué cambia con la captura de Michelle Macías en Colombia? Su captura permite reactivar las etapas pendientes del proceso, que estaban paralizadas mientras permanecía prófuga.

Michelle Macías y su madre, Inda Peñarrieta, fueron detenidas el 27 de septiembre de 2026 en Colombia y deberán continuar enfrentando en Ecuador el proceso por presunto lavado de activos.

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