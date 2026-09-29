De ‘Queen Michelle’ a La Roca, la red de giros de Los Choneros a la hija de alias ‘Fito’

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El 27 de septiembre de 2026, la detención en Colombia de Michelle Jamilet Macías Peñarrieta puso fin a su condición de prófuga y reactivó el proceso penal que enfrenta por lavado de activos.
La Fiscalía General del Estado ubica a la hija de alias ‘Fito’ en el centro del caso ‘Blanqueo Fito’, señalándola de operar como un vehículo financiero para ocultar más de 25 millones de dólares provenientes del crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre los años 2020 y 2024 la procesada canalizó un total de 515 704 dólares mediante cinco cuentas en el sistema financiero nacional. La cifra contrasta significativamente con los 258.920 dólares que reportó al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Los informes incorporados al expediente detallan que las acreditaciones no tenían sustento en sus actividades comerciales. En su lugar, el dinero provenía directamente de integrantes y colaboradores del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Choneros, entre los que constan:
Para la Fiscalía, la facilitación de estas cuentas operó como un “brazo financiero” ideado para ocultar y dispersar recursos provenientes del crimen. A pesar de figurar como su propia empleadora con un sueldo fijado en 1 000 dólares mensuales, el 59% de sus supuestos clientes pertenecían al sector automotriz y el 25% a la construcción.
El perfil fiscal de Michelle Macías, de 23 años y sin título profesional, registró un rápido despliegue desde que alcanzó la mayoría de edad el 20 de julio de 2021. En menos de 24 meses inscribió ocho frentes económicos ante el SRI:
Sin embargo, las inspecciones de campo realizadas por los agentes de la UAFE en las direcciones declaradas en Manta —como Hostal ‘La Pinta’ y Lion’s Network— concluyeron que dichos negocios no existían ni atendían al público; las direcciones correspondían exclusivamente a inmuebles residenciales.
En el ámbito artístico, bajo el seudónimo ‘Queen Michelle’, sus producciones musicales fueron integradas al proceso penal no como justificación de ingresos, sino como evidencia de conocimiento delictivo. Para la Fiscalía, la difusión de temas dedicados a su padre constituye una exaltación explícita del poder, estatus y ostentación de Los Choneros.
Pese a que su patrimonio neto oficial pasó de 40 781 dólares en 2021 a 68 229 dólares en 2024, los flujos económicos le permitieron adquirir múltiples activos e incurrir en elevados gastos personales a partir de los 18 años:
El entramado atribuido a la familia política primaria del cabecilla —compuesto por su cónyuge Inda Peñarrieta, sus hijos, cuñados y dos firmas comerciales— tuvo un hito judicial el 28 de mayo, fecha en que la Fiscalía obtuvo condena de 10 años de prisión para cinco de los seis juzgados en esta causa, además de la imposición de multas y la disolución de las personas jurídicas involucradas.
La situación legal de Michelle Macías y su madre se mantuvo paralizada desde la llamada a juicio en marzo de 2026 hasta su reciente localización y arresto en territorio colombiano, evento que permitirá reactivar las etapas pendientes dentro del expediente.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, Michelle Macías y su madre iban a ser trasladadas a la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’.
La Fiscalía investiga a Michelle Macías por presunto lavado de activos y la llamó a juicio en marzo de 2026.
La acusación sostiene que habría utilizado cuentas bancarias, actividades comerciales y otros movimientos económicos para ocultar o dispersar recursos vinculados con integrantes y colaboradores de Los Choneros.
Entre 2020 y 2024, la UAFE identificó 515.704 dólares canalizados mediante cinco cuentas bancarias.
En el mismo periodo, Michelle Macías habría reportado 258.920 dólares ante el SRI, lo que deja una diferencia de 256.783 dólares entre ambos registros.
Según la Fiscalía, parte de las acreditaciones habría provenido de personas relacionadas con Los Choneros y de otros operadores con antecedentes o vínculos investigados por distintos delitos.
La tesis fiscal sostiene que esas cuentas habrían funcionado como parte de un brazo financiero destinado a ocultar y dispersar recursos de presunto origen ilícito.
Michelle Macías registró actividades relacionadas con hospedaje, ferretería, porcinocultura, venta de pescado, producción musical, cosméticos, carnes y ropa.
Las inspecciones realizadas en algunas de las direcciones declaradas en Manta concluyeron que varios negocios no funcionaban allí y que los inmuebles correspondían a viviendas.
Su captura permite reactivar las etapas pendientes del proceso, que estaban paralizadas mientras permanecía prófuga.
Michelle Macías y su madre, Inda Peñarrieta, fueron detenidas el 27 de septiembre de 2026 en Colombia y deberán continuar enfrentando en Ecuador el proceso por presunto lavado de activos.