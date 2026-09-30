Qué cambia en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro tras el toque de queda en Ecuador

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La movilidad entre la medianoche y las 05:00 dejó de estar restringida en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro este miércoles 30 de septiembre de 2026. El toque de queda concluyó a las 05:00, después de regir desde el 17 de septiembre.

El fin de esta restricción horaria no implica el cierre del estado de excepción. Policías y militares continuarán desplegados en los territorios incluidos en la declaratoria, mientras el Ejecutivo evalúa los resultados antes de decidir si dispone otra extensión del toque de queda.

Qué medidas siguen vigentes tras el fin del toque de queda en Ecuador

El Decreto 498 establece una declaratoria de excepción por 60 días en ocho provincias y tres cantones. Su alcance comprende El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de Camilo Ponce Enríquez, Las Naves y La Maná.

En esas jurisdicciones continúa la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permite a las fuerzas de seguridad ejecutar intervenciones bajo las condiciones previstas en la norma.

El balance registra 695 detenidos por incumplir la restricción

Entre el 17 y el 29 de septiembre, el Ministerio del Interior reportó 2 561 personas aprehendidas. De ese total, 695 fueron detenidas por incumplir el toque de queda y 1 866 por presuntos delitos.

Entre las infracciones señaladas en el balance constan extorsión, delincuencia organizada, tenencia y porte de armas de fuego y tráfico de drogas.

Durante ese período, las fuerzas del orden ejecutaron 1 310 operaciones, instalaron 1 050 puntos de control y realizaron 29 allanamientos en las cuatro provincias.

EN TERRITORIO, CUIDANDO AL ECUADOR 🇪🇨



Durante el toque de queda, estamos en territorio con controles preventivos, fortaleciendo la seguridad y previniendo posibles hechos delictivos para proteger a la ciudadanía.



Seguimos firmes, presentes y comprometidos con la seguridad del… pic.twitter.com/HccNOJLx0N — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 30, 2026

El reporte también incluye la captura de tres personas que figuraban en las listas de más buscados y el fallecimiento de una persona durante una intervención armada.

Droga, dinero y vehículos entre los resultados reportados

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que uno de los objetivos de los operativos fue afectar las economías de las estructuras criminales.

Según el balance oficial, las autoridades decomisaron 8,1 toneladas de droga, armas blancas y de fuego, 12 819 municiones y 40 explosivos. También reportaron la incautación de 39 259,50 dólares en efectivo, 56 equipos de comunicación y 1 000 galones de combustible.

En cuanto a los medios de transporte, el informe registra 1 074 vehículos, 2 062 motocicletas y 10 embarcaciones retenidos o recuperados.

Aunque terminó la limitación de movilidad nocturna, los controles policiales y militares continuarán en los territorios amparados por el estado de excepción, junto con las acciones contra las estructuras criminales.

Te recomendamos