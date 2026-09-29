¿A qué hora finaliza el toque de queda este miércoles?

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La restricción a la movilidad nocturna que rigió en cuatro provincias del litoral concluye formalmente a las 23:59 de este miércoles 30 de septiembre de 2026. La medida, establecida dentro del marco del estado de excepción en Ecuador, impuso una limitación horaria estricta entre las 00:00 y las 05:00 para Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, periodo tras el cual la ciudadanía recupera la libre circulación en las madrugadas mientras las intervenciones de seguridad se mantienen vigentes en el territorio.

Vigencia y fin del toque de queda bajo el estado de excepción en Ecuador

La suspensión del derecho a la libre circulación se aplicó de manera focalizada en cuatro provincias de la franja costera: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

En estas cuatro jurisdicciones, la restricción rigió diariamente en el horario de 00:00 a 05:00 desde el pasado 17 de septiembre, sin que se contemplara la emisión de salvoconductos para el tránsito regular. Los informes técnicos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y de la Policía Nacional sustentaron la medida al evidenciar que en esas provincias la madrugada concentraba una alta incidencia de eventos violentos, donde el 81,8% de las alertas correspondía a emergencias de seguridad ciudadana.

Al cumplirse las 23:59 de este miércoles 30 de septiembre, la limitación de movilidad nocturna concluye en las cuatro provincias, permitiendo que la población retome el libre desplazamiento en las madrugadas mientras los patrullajes y controles fijos continúan en los principales corredores viales.

Operativos policiales y captura de objetivos delictivos

En el frente de la investigación contra el crimen organizado, la Policía Nacional desarrolló 812 operaciones a escala nacional entre el 21 y el 27 de septiembre mediante la Estrategia Operacional 3D. Estas diligencias permitieron la aprehensión de 483 personas y la afectación directa a 38 células pertenecientes a organizaciones delictivas como Lobos, Choneros, Tiguerones, Águilas, Lagartos, R7 y Fatales.

En este periodo resaltó la localización en territorio colombiano, mediante cooperación internacional y apoyo del FBI, de dos personas consideradas Objetivos de Alto Valor vinculadas a la estructura económica de Los Choneros por presunto lavado de activos, sumado a la detención de 53 sospechosos de interés penal relevante.

Decomisos masivos de armamento y sustancias ilícitas

Las incursiones de control retiraron del circuito ilegal armamento, pertrechos y cargamentos de narcóticos. En el balance policial de los últimos siete días constan la incautación de cerca de cuatro toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (3 969 kilogramos), 410 458,5 dólares en efectivo y 135 armas de fuego junto con 2 061 municiones, además de la recuperación de 58 vehículos reportados como robados.

Desmantelamiento de centros logísticos para el narcotráfico

Las unidades especializadas intervinieron también infraestructuras orientadas a la logística marítima ilícita. En el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, agentes policiales ubicaron un inmueble que funcionaba como camaronera y que presuntamente servía para coordinar envíos de droga hacia Centroamérica y el Caribe en lanchas rápidas.

En el lugar se incautaron una embarcación, dos motores fuera de borda, siete teléfonos satelitales, una antena Starlink, terminales móviles, equipos de geolocalización, un dron y aproximadamente 2 000 logotipos para la identificación de cargamentos.

Vigencia del estado de excepción en Ecuador por sesenta días

Pese a la culminación de la restricción horaria de movilidad, el estado de excepción en Ecuador conserva su vigencia legal durante un periodo de 60 días decretado desde mediados de septiembre. El régimen extraordinario abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como los cantones Camilo Ponce Enríquez, Las Naves y La Maná.

En estas demarcaciones continúan suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, facultando a las fuerzas del orden a ejecutar allanamientos, requisiciones temporales e inspecciones para neutralizar a las estructuras delictivas.

Preguntas frecuentes

❓ ¿A qué hora concluye el toque de queda en las cuatro provincias costeras?

Finaliza a las 23:59 de este miércoles 30 de septiembre de 2026. PDF

La suspensión temporal a la libre circulación se aplicó desde el 17 de septiembre en horario de 00:00 a 05:00 en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. PDF

❓ ¿Por qué continúa vigente el estado de excepción en Ecuador si termina el toque de queda?

Porque el decreto ejecutivo fijó un plazo de 60 días para el estado de excepción. PDF

El toque de queda tuvo una duración acotada a dos semanas, mientras que el resto de medidas extraordinarias se extiende hasta mediados de noviembre de 2026. PDF

❓ ¿Qué derechos siguen suspendidos en las provincias bajo régimen extraordinario?

La inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia. PDF

La suspensión faculta a las fuerzas del orden a ejecutar allanamientos, requisiciones e inspecciones en diez provincias y cantones priorizados. PDF

❓ ¿Cuántas armas y explosivos fueron retirados por las Fuerzas Armadas en 2026?

2.929 armas de fuego, 100.833 municiones y 222.467 explosivos.

Las cifras corresponden a las intervenciones realizadas por el Bloque de Seguridad entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026.

❓ ¿Qué grupos de delincuencia organizada fueron intervenidos en los operativos recientes?

Lobos, Choneros, Tiguerones, Águilas, Lagartos, R7 y Fatales.

Los 812 operativos de la Estrategia 3D ejecutados del 21 al 27 de septiembre permitieron capturar a 483 personas e incautar casi cuatro toneladas de droga.

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