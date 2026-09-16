Las razones por las que Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro tendrán toque de queda

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El estado de excepción decretado por el Gobierno abarca ocho provincias y tres cantones del país. Sin embargo, el toque de queda y la restricción de movilidad entre las 00:00 y las 05:00 solo se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La medida regirá del 17 al 30 de septiembre de 2026.

La diferencia consta en el Decreto Ejecutivo 498, firmado por el presidente Daniel Noboa el 15 de septiembre de 2026. El documento declara el estado de excepción durante 60 días en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

También incluye a los cantones Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi. En todas esas jurisdicciones se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

No obstante, el artículo 4 limita el toque de queda a cuatro provincias.

Las cifras que sustentan el toque de queda en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro

El decreto basa la selección de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro en informes de la Policía, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y el ECU 911.

Según el apartado dedicado a la suspensión de la libertad de tránsito, en esas cuatro provincias se coordinaron 18 406 emergencias entre las 00:00 y las 05:00. El 81,8% correspondió al servicio de seguridad ciudadana.

Los informes también analizaron los homicidios intencionales registrados entre el 16 de agosto y el 10 de septiembre de 2026 durante la franja horaria escogida para la restricción.

Guayas concentró 52 casos; Manabí, 22; Los Ríos, 20; y El Oro, 12. Además, se identificaron 14 eventos con múltiples homicidios, que dejaron 34 víctimas.

https://t.co/tto5kQ51vT || El nuevo estado de excepción y toque de queda en Ecuador rige a partir del próximo 17 de septiembre. 👇👇 pic.twitter.com/tu4d6hBhaX — El Comercio (@elcomerciocom) September 16, 2026

El documento señala que el 75% de las muertes violentas analizadas ocurrió durante la madrugada y el 25% durante la noche. Los domingos acumularon la mayor cantidad, con 42 eventos.

Explosivos y operaciones de seguridad

Los informes incorporados al decreto también registran 23 incidentes relacionados con artefactos explosivos durante el horario priorizado.

Guayas acumuló 12 incidentes; El Oro, 10; y Los Ríos, uno. La tabla no registra casos en Manabí dentro de este indicador.

Las Fuerzas Armadas reportaron además 483 operaciones en las jurisdicciones seleccionadas. Estas acciones permitieron localizar 23 armas, 176 municiones, 27 armas blancas, cinco alimentadoras, 30 unidades de explosivos, 6 969 galones de combustible y 4,501 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización.

También se reportaron 10 personas aprehendidas y cinco vehículos retenidos.

¿Qué busca el Gobierno con la restricción?

El Decreto Ejecutivo 498 sostiene que los grupos criminales aprovechan la menor presencia institucional durante la madrugada para movilizarse, reorganizarse y ejecutar delitos de alto impacto.

Según la justificación oficial, reducir la circulación de personas y vehículos permitirá establecer perímetros de seguridad, controlar accesos y ejecutar operaciones contra objetivos de alto riesgo con una menor presencia de civiles.

El documento menciona entre esas operaciones los allanamientos, la captura de objetivos de alto valor, la localización de arsenales y las intervenciones en zonas bajo influencia de estructuras criminales.

La restricción también pretende disminuir el riesgo de que la población quede expuesta a enfrentamientos durante los operativos y facilitar la identificación de desplazamientos considerados atípicos.

Toque de queda en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro; preguntas frecuentes

❓¿Por qué el toque de queda solo se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro? El Decreto Ejecutivo 498 concentra la restricción de movilidad en esas cuatro provincias con base en informes de la Policía, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y el ECU 911.

Según la justificación oficial, allí se registraron emergencias de seguridad, homicidios intencionales e incidentes con explosivos durante la franja de 00:00 a 05:00. ❓¿Cuál será el horario y desde cuándo regirá el toque de queda? La restricción de movilidad se aplicará entre las 00:00 y las 05:00.

El toque de queda regirá desde el 17 hasta el 30 de septiembre de 2026 en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. ❓¿Cuántos homicidios se registraron en esas provincias durante el horario restringido? El decreto atribuye 52 casos a Guayas, 22 a Manabí, 20 a Los Ríos y 12 a El Oro entre el 16 de agosto y el 10 de septiembre de 2026.

Estas cifras suman 106 homicidios, aunque uno de los cuadros del documento consigna un total de 107, lo que genera una inconsistencia interna. ❓¿Qué otras cifras sustentan la restricción de movilidad? Durante la franja de 00:00 a 05:00 se coordinaron 18 406 emergencias en las cuatro provincias y el 81,8 % correspondió a seguridad ciudadana.

El decreto también registra 23 incidentes con artefactos explosivos y 483 operaciones de las Fuerzas Armadas en las jurisdicciones seleccionadas. ❓¿Qué busca el Gobierno con el toque de queda? La justificación oficial sostiene que la restricción permitirá reducir la circulación durante la madrugada para facilitar allanamientos, capturas de objetivos de alto valor, localización de arsenales y otras operaciones de seguridad.

El decreto también señala que la medida busca disminuir la exposición de civiles durante los operativos y facilitar la identificación de desplazamientos considerados atípicos.

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