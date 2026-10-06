Recapturan a alias Ze Menor y a su esposa por extorsiones en Guayaquil

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La intervención de unidades tácticas especializadas en investigación delictiva cerró el cerco sobre dos requeridos por la justicia. Tras realizar el rastreo en distintas provincias, los agentes policiales lograron la recaptura de alias Ze Menor, presunto cabecilla de redes de extorsión que operaban bajo intimidaciones en populosos barrios del puerto principal y cantones aledaños y la aprehensión de su esposa.

Operativos simultáneos para ubicar a alias Ze Menor

El seguimiento investigativo liderado por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) permitió dar con el paradero de la pareja en dos puntos distantes del territorio nacional.

Las incursiones se ejecutaron de forma paralela: alias Ze Menor fue localizado y aprehendido en Portoviejo, provincia de Manabí, mientras que su esposa fue capturada en Loja. Ambos contaban con órdenes judiciales de detención vigentes por liderar cobros extorsivos sistemáticos.

Modus operandi en sectores populares de Guayaquil y Durán

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos este martes 6 de octubre de 2026 por el ministro del Interior, John Reimberg, los sospechosos concentraban sus actividades en sectores vulnerables como Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, así como en Durán y otras áreas de influencia delictiva.

El funcionario recordó que alias Ze Menor ya había sido detenido en operativos previos de la Unase; sin embargo, recuperó su libertad tras resoluciones judiciales anteriores. Tras su arresto reciente, la pareja fue trasladada a Guayaquil para afrontar la audiencia correspondiente.

Tres capturados por cobros en la obra del quinto puente

A la par de estas detenciones, las fuerzas de seguridad informaron sobre un segundo golpe contra las economías ilícitas en el sur de Guayaquil.

Tres personas fueron aprehendidas durante un procedimiento vinculado a una investigación abierta semanas atrás, señaladas por exigir pagos ilegales y proferir amenazas en el sector aledaño a la construcción del quinto puente.

Amenazas a moradores del Guasmo y trabajadores de infraestructura

Las indagaciones policiales determinaron que las exigencias extorsivas afectaban directamente a los habitantes de las viviendas cercanas, principalmente en la zona del Guasmo, así como al personal técnico y obreros que participan en la edificación de la megaobra vial.

Con estas capturas ejecutadas por la Policía Nacional y la Unase, los cinco procesados permanecen bajo custodia a la espera de las decisiones judiciales que definan su situación penal dentro de las causas por extorsión.

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