Daniel Noboa reacciona al triunfo de Lula da Silva en las elecciones de Brasil

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó la noche de este domingo 25 de octubre de 2026 a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil. El mandatario ecuatoriano destacó los desafíos que comparten los países de la región y las oportunidades que pueden alcanzar mediante el trabajo conjunto.

“Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”, escribió Noboa en un mensaje publicado en X, dirigido al presidente brasileño. Con estas palabras, el jefe de Estado ecuatoriano se sumó a los mandatarios de América que expresaron sus felicitaciones a Lula tras la jornada electoral.

El Gobierno de Ecuador expresa sus felicitaciones a Lula

El canciller ecuatoriano, Roberto Kury, también se pronunció sobre el resultado de las elecciones en Brasil. El funcionario felicitó a Lula da Silva por su triunfo y al pueblo brasileño por su participación en la jornada democrática.

Kury expresó sus deseos de éxito para el mandatario brasileño en esta nueva etapa. Además, manifestó la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación entre Ecuador y Brasil.

El canciller señaló que el fortalecimiento de esos vínculos debe beneficiar al desarrollo y al bienestar de ambos pueblos. Su mensaje coincidió con el llamado de Noboa a trabajar de manera conjunta frente a los desafíos que comparten los países de la región.

Las felicitaciones de las autoridades ecuatorianas se sumaron a las expresiones de otros presidentes americanos que saludaron la victoria electoral de Lula y destacaron la importancia de mantener la cooperación bilateral con Brasil.

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026

Presidentes de América se suman a las felicitaciones

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a Lula por su victoria y expresó su intención de mantener el trabajo conjunto entre ambos países. En un mensaje publicado en X, recordó los vínculos históricos que unen a las dos naciones.

“Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, escribió Paz. También manifestó que ambos gobiernos continuarán trabajando para fortalecer su relación bilateral y generar más oportunidades para sus pueblos.

Desde Paraguay, el presidente Santiago Peña envió sus felicitaciones al mandatario brasileño. En su mensaje, saludó al pueblo de Brasil por la jornada electoral y destacó los objetivos que comparten ambos países.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también se sumó a los mensajes dirigidos a Lula. El mandatario calificó la votación como una jornada democrática y felicitó tanto al pueblo brasileño como al presidente electo por su victoria. Además, expresó su intención de mantener la cooperación entre Panamá y Brasil.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo a Lula da Silva por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. En esa contienda, el mandatario se impuso al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

De acuerdo con los resultados oficiales, con el 99,81% de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,76% de los votos, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó el 48,24%. La diferencia confirmó la remontada del mandatario brasileño en una segunda vuelta que dejó un resultado sin precedentes en la historia democrática de Brasil.

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