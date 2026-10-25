Lula promete gobernar para todos y afirma que Brasil ya no tendrá adversarios

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este domingo 25 de octubre de 2026 que ganó las elecciones junto al pueblo brasileño. El Mandatario obtuvo el 52% de los votos frente al 48% de su rival, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en la segunda vuelta de las presidenciales.

Durante su discurso de victoria en São Paulo, Lula agradeció el respaldo de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, y anunció cambios en su forma de gobernar. También cuestionó la intromisión extranjera a través de las plataformas digitales, planteó la necesidad de regularlas y sostuvo que Brasil no acepta ser el patio trasero de ningún país. El presidente reelecto prometió acercarse más a la población y tender puentes con la oposición.

Lula plantea cambios en su Gobierno y cuestiona la influencia digital

Con la voz ronca y visiblemente cansado, Lula comenzó su intervención con un agradecimiento a los brasileños por la confianza que le han demostrado durante años. El mandatario destacó el respaldo que recibió en las urnas y calificó el resultado electoral como una derrota para el negacionismo.

El presidente también afirmó que los comicios estuvieron marcados por una intromisión procedente del exterior a través de las plataformas digitales. Ante esa situación, señaló que será necesario regular a las grandes empresas que operan en ese ámbito.

Lula anticipó que su nueva administración dará mayor participación a los ciudadanos y otorgará un papel más importante a las redes digitales. Además, se comprometió a mantener una comunicación más cercana con la población y a hablar todos los días.

Durante su discurso, el mandatario también se refirió a la relación con los medios de comunicación. Aseguró que no permitirá que los periodistas malinterpreten sus declaraciones de mala fe.

En el ámbito educativo, anunció que universalizará la escolarización a tiempo completo y el programa Pé de Meia, una iniciativa de ahorro para la jubilación. Asimismo, destacó las inversiones en la economía digital, la economía verde y la economía creativa.

El Presidente reelecto sostuvo que Brasil debe ocupar un lugar relevante en las decisiones políticas, económicas y relacionadas con la paz. En ese sentido, defendió la soberanía del país y afirmó que la nación tiene una Constitución que debe respetarse.

El presidente reelecto tiende puentes con la oposición

Lula también aprovechó su intervención para enviar un mensaje de unidad tras la contienda electoral. Recordó que, aunque algunos ciudadanos no estén de acuerdo con el presidente electo, este tiene la responsabilidad de gobernar para todos los brasileños.

El mandatario insistió en que, una vez concluida la elección, dejará de considerar adversarios a quienes compitieron contra él. Con esa declaración, buscó acercarse a la oposición, que cuenta con mayoría en el Congreso.

El respeto a las creencias religiosas también formó parte de su mensaje. Lula afirmó que no tiene preferencia por ninguna religión y que su posición es respetar la fe del pueblo brasileño.

Mientras el presidente reelecto defendía la unidad nacional, Flávio Bolsonaro cuestionó el resultado de la segunda vuelta. El senador y candidato opositor afirmó que es imposible reconocer la victoria de Lula.

Su argumento se relacionó con la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación, a petición del líder progresista. Bolsonaro señaló esa medida como motivo para rechazar el reconocimiento del triunfo de su rival.

De esta manera, el resultado electoral dejó a Lula ante el desafío de cumplir sus promesas de mayor participación ciudadana, impulsar sus propuestas económicas y educativas y gobernar para todos, mientras enfrenta el cuestionamiento de su contrincante y una oposición con mayoría en el Congreso.

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