Brasil retoma el conteo de votos tras una jornada electoral marcada por la confusión

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 19:00 de este domingo 25 de octubre de 2026, hora local (22:00 GMT). Con el cierre definitivo de los establecimientos, el país puso fin a la extensión extraordinaria de dos horas que ordenó la Corte Suprema para recibir votantes durante la segunda vuelta electoral.

La jornada estuvo marcada por la confusión entre las autoridades electorales. Mientras una parte importante de las escuelas cerró a las 17:00, el horario inicialmente establecido, otros centros mantuvieron sus puertas abiertas durante dos horas adicionales por disposición judicial. La medida generó dificultades porque la notificación llegó cuando cientos de mesas ya habían concluido sus actividades y comenzado a remitir el material electoral.

La Corte Suprema amplió el horario de votación en Brasil

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, antiguo abogado personal del presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva, emitió la resolución que extendió el plazo para recibir votos hasta las 19:00, hora local. La decisión llegó pocos minutos antes de que concluyera el horario original de votación.

La ampliación respondió a un recurso presentado por el Partido de los Trabajadores (PT), que denunció irregularidades durante la jornada electoral. La organización política también alertó sobre la falta de transporte público en municipios gobernados por la oposición.

Sin embargo, la notificación judicial llegó poco después de las 17:00, cuando los colegios electorales debían cerrar sus puertas según el calendario original. Para ese momento, cientos de mesas ya habían terminado de recibir votantes y clausurado la jornada.

Además, algunas de ellas habían emitido sus boletines de urna impresos e iniciado el envío de los dispositivos electorales a las sedes de los Tribunales Regionales Electorales (TRE). Esta situación complicó la aplicación de la disposición judicial, pues varios establecimientos ya habían completado los procedimientos previstos para el cierre de la votación.

Ante estas circunstancias, tanto el Supremo Tribunal Federal como el Tribunal Superior Electoral (TSE) aclararon que la resolución únicamente se aplicaba a los establecimientos que todavía recibían votantes cuando entró en vigor la medida.

El Tribunal Superior Electoral retoma el escrutinio

Con el cierre de los últimos colegios electorales, la atención se trasladó al Tribunal Superior Electoral (TSE), encargado de continuar el escrutinio de la segunda vuelta. El organismo había paralizado el conteo seis minutos después de iniciarlo, cuando el procesamiento de los resultados alcanzaba el 0,25 %.

Al reanudarse el recuento, Lula registraba el 52,27 % de los votos, frente al 47,73 % de su rival, Jair Bolsonaro. En ese momento, el escrutinio había avanzado hasta el 1,50 %.

Los resultados corresponden a una etapa inicial del conteo y reflejan los datos disponibles al momento de la reanudación. La paralización temporal del escrutinio y la ampliación del horario de votación marcaron el desarrollo de una jornada electoral que también estuvo atravesada por las dificultades para aplicar la decisión judicial en los distintos establecimientos.

El cierre definitivo de las mesas permite ahora que el TSE concentre sus esfuerzos en el procesamiento de los resultados, después de las interrupciones y los cambios de horario que alteraron el desarrollo previsto de la segunda vuelta electoral en Brasil.