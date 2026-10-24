¿Sudamérica se vuelve de derecha? Las claves del giro político y el papel de Brasil

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

En pocos años, Sudamérica pasó de tener varios gobiernos progresistas a elegir opciones de derecha o centroderecha en países como Chile, Colombia y Perú. Bolivia también abrió un nuevo ciclo político tras dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS), mientras Argentina, Ecuador y Paraguay ya tenían gobiernos de orientación conservadora o liberal.

El escenario puede cambiar con la segunda vuelta presidencial de Brasil, prevista para este domingo 25 de octubre. Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro. El resultado tendrá un peso regional por la dimensión económica y diplomática de Brasil. En la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula, el 45,16%, según el Tribunal Superior Electoral brasileño.

Seguridad, economía y desgaste político en Sudamérica

Andrés Obando, especialista en comunicación política, relaciona el avance de la derecha con el desgaste de los partidos que gobernaron en las primeras décadas del siglo XXI, en particular de sectores de izquierda.

También menciona las dificultades económicas, los problemas de empleo y la inseguridad vinculada al avance de grupos delictivos transnacionales. A su juicio, la distancia de una parte del electorado frente a la política tradicional ha abierto espacio para figuras que se presentan como ajenas a ella.

Sofía Guerrero, analista política, identifica cuatro factores: la demanda de seguridad, la crisis económica, el desgaste de los gobiernos progresistas y la crisis de representación. Según su análisis, las candidaturas de derecha conectaron sus propuestas con preocupaciones inmediatas mediante discursos de orden, control migratorio, endurecimiento de las medidas de seguridad y reactivación económica.

Eso les permitió presentarse como una alternativa, aunque obtener el poder no garantiza que puedan resolver esos problemas.

Guerrero relaciona esos factores con la trayectoria de cada país. En Bolivia, señala el desgaste del MAS y las dificultades económicas, incluida la inflación. Rodrigo Paz ganó las elecciones de 2025 y asumió la Presidencia en noviembre, después de dos décadas de predominio de ese movimiento.

En Chile, Guerrero vincula el regreso de una opción de centroderecha con las preocupaciones por la seguridad y la migración. En Colombia, considera que el manejo de la agenda de paz durante el gobierno de Gustavo Petro dio espacio a la oposición y a una candidatura que se presentó como ajena a la política tradicional.

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En Perú, relaciona la elección de Keiko Fujimori con la prolongada inestabilidad institucional y la demanda de autoridad y continuidad. El Jurado Nacional de Elecciones la proclamó presidenta electa tras una contienda estrecha.

El voto de castigo puede pesar más que la ideología

Obando interpreta los resultados principalmente como un voto de castigo y una búsqueda de alternativas. Una persona puede votar por una candidatura de derecha sin identificarse con todas sus posiciones; puede hacerlo porque considera que el gobierno anterior no respondió a sus necesidades.

Esa dinámica también puede darse en sentido contrario: si un gobierno de derecha no cumple las expectativas, la izquierda podría beneficiarse.

Guerrero describe este comportamiento como voto retrospectivo: los ciudadanos evalúan el desempeño del Gobierno y pueden retirarle su apoyo cuando perciben que sus condiciones de vida no mejoran.

En contextos de inseguridad, inflación y desconfianza institucional, esa evaluación puede pesar más que la identificación ideológica tradicional. A la vez, considera que los resultados electorales dan mayor legitimidad a las derechas, aunque no prueban que todos sus votantes compartan las mismas ideas.

Obando también observa un cambio en la comunicación de campaña. A su juicio, algunas candidaturas se concentran en señalar a quién responsabilizan por los problemas —con frecuencia, a quienes estaban en el poder— y dejan en segundo plano la explicación de cómo resolverlos. Ese discurso de rechazo puede impulsar una candidatura, pero no reemplaza las propuestas ni garantiza resultados durante un gobierno.

La continuidad dependerá de lo que hagan los gobiernos

Los dos analistas coinciden en que una victoria electoral no asegura un cambio permanente en las preferencias políticas. Obando recuerda que la región ha vivido movimientos pendulares, con etapas de avance progresista seguidas por giros hacia la derecha. La consolidación de este último ciclo dependerá, según él, de que los gobiernos traduzcan sus promesas en soluciones concretas.

Guerrero plantea tres posibles escenarios. El avance conservador podría consolidarse si los gobiernos reducen la violencia y mejoran las condiciones económicas. También podrían desgastarse si las medidas de mano dura no producen resultados o si los ajustes económicos no se traducen en bienestar.

Un tercer escenario sería una reconfiguración política, con nuevas fuerzas antisistema de derecha o de izquierda si persisten los problemas.

La capacidad de gobernar será una prueba para los nuevos mandatarios. Guerrero menciona las restricciones fiscales, la fragmentación legislativa y la polarización social como obstáculos para algunas administraciones.

Obando añade que los liderazgos personalistas pueden ganar elecciones, pero construir partidos, formar cuadros políticos y establecer presencia territorial toma más tiempo. Gobernar también exige administrar expectativas, negociar acuerdos y actuar dentro de las restricciones institucionales.

Brasil puede reordenar alianzas, pero no garantiza la integración

Obando considera que una victoria de Flávio Bolsonaro podría estrechar la relación de Brasil con gobiernos conservadores de la región, especialmente en seguridad, comercio y vínculos con Estados Unidos.

Según el especialista, el plan del candidato plantea un mayor acercamiento a Washington, una revisión del papel brasileño en los BRICS y una posición más flexible frente al Mercosur. Sin embargo, señala que la importancia comercial de China limitaría un realineamiento radical.

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Una reelección de Lula daría continuidad, según Obando, a una política exterior centrada en el multilateralismo, los BRICS, la integración regional y las relaciones con distintas potencias. Brasil mantendría un gobierno progresista de gran peso en una región con varios gobiernos conservadores, aunque tendría que negociar con países de diferentes orientaciones políticas.

Guerrero también prevé que cualquiera de los dos resultados modifique las alianzas regionales y las relaciones con Washington. En su análisis, una victoria de Flávio Bolsonaro profundizaría la convergencia entre gobiernos conservadores y Estados Unidos. Si Lula gana, Brasil seguiría como interlocutor entre gobiernos de distintos signos, aunque la cooperación regional podría avanzar lentamente, sobre todo en asuntos como el clima.

La segunda vuelta brasileña puede reforzar una de las dos tendencias, pero ninguno de los analistas considera que el resultado garantice por sí solo la integración regional. El avance de la derecha dependerá de su capacidad para gobernar y responder a las demandas que le dieron impulso.

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