Brasil mide su historia electoral en una segunda vuelta el domingo 25 de octubre

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Brasil celebrará el 25 de octubre de 2026, una segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El mandatario progresista buscará revertir la ventaja de su rival, un resultado sin precedentes en la historia electoral brasileña desde 1989.

Lula busca revertir la ventaja de Flávio Bolsonaro

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afronta un desafío histórico en su séptima candidatura presidencial. A sus 80 años, intentará romper una tendencia que se mantiene desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en Brasil: ningún candidato que perdió la primera vuelta logró después conquistar la Presidencia.

En los comicios del 4 de octubre, Lula obtuvo el 45,16 % de los votos. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, alcanzó el 47,03 %, según los datos recogidos por EFE.

La segunda vuelta será la octava en la historia brasileña. El resultado definirá si el país mantiene su tradición electoral o registra un cambio histórico.

Ecuador lidera las reversiones electorales en América Latina

Las segundas vueltas no siempre confirman al candidato más votado en la primera ronda. Desde 1978, América Latina ha celebrado 67 balotajes presidenciales. En 22 de ellos, el candidato que llegó en desventaja consiguió revertir el resultado y ganar la Presidencia, informó EFE.

Ecuador encabeza los casos de reversiones, con cinco. Entre ellos figura la elección de Daniel Noboa en 2023, cuando superó a Luisa González después de quedar detrás en la primera vuelta.

Perú y Guatemala registran tres reversiones cada uno. Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Uruguay suman dos casos por país.

Los precedentes regionales marcan la disputa en Brasil

Argentina destaca porque en sus dos segundas vueltas presidenciales el ganador de la primera ronda no consiguió llegar a la Casa Rosada. Mauricio Macri lo logró en 2015 frente a Daniel Scioli. En 2023, Javier Milei venció a Sergio Massa con el 55,65 % de los votos.

En Colombia, Juan Manuel Santos revirtió la desventaja en 2014 y consiguió la reelección frente a Óscar Iván Zuluaga. Chile también registra cambios de tendencia entre ambas rondas.

Estos antecedentes alimentan la expectativa ante la votación brasileña. Según EFE, Flávio Bolsonaro buscará mantener la ventaja inicial, mientras Lula intentará convertirse en el primer candidato brasileño en revertir una derrota en la primera vuelta presidencial.

Con información de EFE

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