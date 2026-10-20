Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un fuerte cruce diplomático sacude a la región. Brasil acusa a Milei de interferir en elecciones con mentiras y descalificaciones personales vertidas en plataformas digitales este martes 20 de octubre de 2026. Según reportó la agencia EFE, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil denunciaron que las recientes publicaciones del jefe de Estado de Argentina representan una nueva e inaceptable tentativa de intromisión foránea en el proceso democrático brasileño. La reacción gubernamental se produjo a pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral prevista para este domingo 25 de octubre, contienda en la que el actual gobernante Luiz Inácio Lula da Silva definirá la presidencia frente al senador Flávio Bolsonaro.

La razón por la que Brasil acusa a Milei de interferir en elecciones

El desencadenante del reclamo diplomático fueron los mensajes emitidos por el mandatario argentino en sus cuentas oficiales, en los que arremetió de forma directa contra su homólogo y sembró dudas sobre la transparencia de los comicios venideros. De acuerdo con información difundida por EFE, el mandatario del país austral redactó textualmente: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón”.

LOS PROGRES MACHIRULOS…

Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes… se les está cayendo la careta a estos delincuentes…

Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección… zurdo ladrón.

VLLC! https://t.co/DdeaMv3mxb — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

Frente a estas aseveraciones, la Cancillería de Brasil respondió que el dignatario de la nación vecina repite falsedades promovidas con anterioridad por sectores que desconocieron su derrota en las urnas y articularon maniobras irregulares hace cuatro años.

La defensa de las urnas electrónicas frente a los cuestionamientos

En su comunicación formal, el Gobierno brasileño ratificó la absoluta confiabilidad del mecanismo tecnológico de sufragio que rige en su territorio desde el año 1996. Según EFE, el reporte ministerial precisó que la herramienta ha sido auditada y elogiada a lo largo del tiempo por misiones de observadores independientes, confirmando que se trata de un método seguro que carece de registros históricos de anomalías o fraudes.

Asimismo, la representación estatal subrayó que el futuro institucional del país compete de manera exclusiva a la voluntad ciudadana local, la cual acudirá a manifestarse libremente y sin presiones externas en las urnas electrónicas este domingo 25 de octubre.

Los vínculos con la familia Bolsonaro y la condena judicial

La diplomacia brasileña relacionó la retórica del líder libertario con las posturas sostenidas por el expresidente Jair Bolsonaro tras los comicios de 2022. De acuerdo con los fallos de la Corte Suprema de Brasil citados por la agencia EFE, el antecesor de Lula encabezó una conspiración con mandos castrenses y exministros para retener el poder mediante la fuerza, conducta por la cual recibió una condena de 27 años de reclusión por tentativa de golpe de Estado, permaneciendo actualmente en prisión domiciliaria por motivos de salud.

Los antecedentes registran que en julio de este mismo año el mandatario argentino se trasladó hasta la urbe de São Paulo para respaldar la postulación presidencial de Flávio Bolsonaro por el Partido Liberal (PL), espacio en el que también calificó a Lula como “ladrón” en suelo brasileño.

Fricción diplomática entre Brasilia y Buenos Aires

Las declaraciones recientes agravaron una relación bilateral que ya se encontraba en un punto de alta tensión desde hace varios meses, según reseñó EFE. Como respuesta a los incidentes del primer semestre, la administración de Brasilia dispuso reducir el nivel protocolar de los vínculos diplomáticos mutuos.

Dentro de esas medidas, el Gobierno convocó a la sede ministerial al embajador argentino acreditado en su territorio y ordenó llamar a consultas a su propio representante diplomático destacado en la capital bonaerense, situación que permanece sin resolverse a las puertas de la jornada electoral.

Con información de EFE

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