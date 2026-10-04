Lula y Flávio Bolsonaro votan en unas elecciones presidenciales reñidas en Brasil

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Brasil vive este domingo 4 de octubre de 2026 una jornada electoral marcada por la cerrada disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Cerca de 159 millones de brasileños están habilitados para acudir a las urnas y elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados.

El presidente Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), votó durante la mañana en la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo. Tras sufragar, manifestó confianza en el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil 2026.

Lula votó acompañado de sus aliados

Lula llegó al recinto electoral acompañado por dirigentes y candidatos aliados, entre ellos el vicepresidente Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Marina Silva y Simone Tebet. El mandatario aseguró ante los periodistas que confía en el trabajo realizado durante su Gobierno y en la campaña electoral.

El presidente brasileño busca un cuarto mandato no consecutivo y enfrenta una de las contiendas más ajustadas de los últimos años. La elección presidencial de Brasil llega después de una campaña caracterizada por una fuerte polarización política y cruces entre las principales candidaturas.

Flávio Bolsonaro fue uno de los primeros en votar

Su principal adversario, el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), sufragó poco después de la apertura de las urnas en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, ubicada en Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro. Estuvo acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y dirigentes políticos.

Después de votar, Bolsonaro afirmó que espera que los brasileños expresen en las urnas su deseo de cambio y cuestionó la gestión de Lula. El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llega a la jornada electoral después de registrar un crecimiento en las encuestas durante la recta final de la campaña.

Lula y Bolsonaro llegan con empate técnico

La última encuesta de Datafolha, divulgada el sábado 3 de octubre, coloca a Lula con el 45% de los votos válidos, mientras Flávio Bolsonaro registra el 42%. La diferencia se encuentra dentro de la margen de error de dos puntos porcentuales, por lo que el estudio establece un empate técnico entre los principales candidatos.

El levantamiento refleja la estrecha competencia por la Presidencia de Brasil. Otros candidatos aparecen a mayor distancia: Ronaldo Caiado registra 4%, mientras Renan Santos y Augusto Cury alcanzan 3% cada uno en votos válidos, según Datafolha.

Más de 158 millones de brasileños pueden votar

El Tribunal Superior Electoral (TSE) informó que 158 745 463 personas están habilitadas para participar en la primera vuelta. La cifra representa un incremento de más de 2,29 millones de electores frente a los comicios de 2022.

Además de elegir presidente y vicepresidente, los brasileños votan por los 27 gobernadores, representantes de la Cámara de Diputados, integrantes del Senado y legisladores estatales o distritales. En el exterior, más de 918 000 brasileños están habilitados para sufragar exclusivamente por la fórmula presidencial.

Las urnas permanecen abiertas entre las 08:00 y las 17:00, hora de Brasilia. Tras el cierre comenzará la totalización de los votos mediante el sistema electrónico utilizado en el país.

Si ningún candidato presidencial supera la mitad de los votos válidos, Lula, Flávio Bolsonaro o los candidatos que ocupen los dos primeros lugares pasarán a una segunda vuelta prevista para el domingo 25 de octubre.

Elaborado con información de EFE

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