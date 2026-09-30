Brasil elige presidente este 4 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Brasil acudirá este domingo 4 de octubre de 2026, a las urnas para elegir presidente. La campaña está marcada por Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, pero otros 11 candidatos también aparecen en la papeleta.

Según EFE, los sondeos muestran una clara diferencia entre los dos principales aspirantes y el resto. En una encuesta de Datafolha publicada el 25 de septiembre, Augusto Cury registró 5 %, Ronaldo Caiado 4 %, y Renan Santos 3 %.

Quiénes son los otros candidatos

Augusto Cury, del partido Avante, es escritor y psicólogo. No tenía experiencia política antes de esta candidatura. Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, es exgobernador de Goiás y busca nuevamente la Presidencia.

Renan Santos, del partido Misión, se presenta con propuestas centradas en seguridad y cambios institucionales. Romeu Zema, del partido Novo, es empresario y exgobernador de Minas Gerais.

También compiten Clariana Barão, de Democracia Cristiana; Samara Martins, de Unidad Popular; Rui Costa Pimenta, del Partido de la Causa Operaria; y Edmilson Costa, del Partido Comunista Brasileño.

Completan la lista Hertz Dias, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado; Leonardo Alves de Araújo, conocido como Leonardo Avalanche, del Partido Renovador Laborista Brasileño; y Wilson Grassi, del partido Demócrata.

EFE informó que varios de estos aspirantes registran porcentajes bajos o marginales en los sondeos.

Lula y Flávio Bolsonaro dominan las encuestas

Los últimos sondeos reflejan una competencia concentrada entre Lula y Flávio Bolsonaro. Datafolha registró el 25 de septiembre un 40 % para Lula y 36 % para Flávio, dentro del margen de error de dos puntos.

Detrás aparecen Cury, Caiado y Santos, mientras que Zema registra una cifra menor. Los demás candidatos tienen niveles de intención de voto inferiores o no aparecen con porcentajes significativos.

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

Con información de EFE

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