Flávio Bolsonaro busca llegar a la Presidencia de Brasil

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Flávio Bolsonaro, de 45 años, competirá por la Presidencia de Brasil en las elecciones del 4 de octubre. El senador del Partido Liberal (PL) fue elegido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, como su sucesor político.

Jair Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario tras ser condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado después de las elecciones de 2022. EFE señala que esta situación cambió los planes políticos de Flávio, quien inicialmente no tenía previsto disputar la Presidencia en este momento.

El candidato se presenta como una continuidad del bolsonarismo, aunque asegura que tendrá un estilo propio. En el lanzamiento de su candidatura afirmó que puede ser más tranquilo y moderado, pero que lleva la sangre de los Bolsonaro.

Seguridad y economía están en su programa

El programa de gobierno de Flávio Bolsonaro tiene 76 páginas. El documento plantea medidas relacionadas con seguridad, reducción del gasto público y cambios en la estructura del Estado.

Entre sus propuestas figuran endurecer las penas contra determinados delitos, reforzar la lucha contra el crimen organizado y reducir el número de ministerios. También plantea privatizaciones, reducción de impuestos y medidas para controlar el crecimiento de la deuda pública.

EFE informó que su plan económico contempla un ajuste fiscal y una reducción de la burocracia estatal. El programa también plantea retomar el proceso de adhesión de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Flávio Bolsonaro busca acercarse a Estados Unidos

En política exterior, el candidato propone estrechar los vínculos de Brasil con Estados Unidos, Israel y Argentina. También ha expresado su respaldo al presidente estadounidense Donald Trump.

Una de sus propuestas más recientes es incorporar a Brasil al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad promovida por Washington. EFE reportó que Flávio plantea utilizar este mecanismo para aumentar la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Su candidatura también está marcada por asuntos judiciales que han acompañado su trayectoria política. Flávio ha enfrentado investigaciones y denuncias que terminaron archivadas, mientras que actualmente ha rechazado señalamientos relacionados con la financiación de una película sobre su padre.

La campaña se desarrolla en un escenario electoral polarizado, con Flávio como uno de los principales candidatos para los comicios del 4 de octubre de 2026.

Con información de EFE

Más información sobre Brasil