Tragedia aérea en Brasil: Tres figuras de internet y la música mueren en helicópteros en menos de dos meses

El caso de la creadora colombiana Sofía Murillo en Río de Janeiro reabre la conmoción tras el choque aéreo que cobró la vida de Oliver Tree y Gaspi en junio.

Una trágica serie de accidentes aéreos vuelve a conmocionar a la comunidad digital.

El pasado 8 de agosto de 2026, un recorrido turístico en helicóptero por Río de Janeiro causó la muerte de la influencer colombiana Sofía Murillo.

El siniestro ocurre semanas después de la colisión aérea que cobró la vida del cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspi.

Sofía Murillo

La influencer Sofía Murillo, su mamá y su abuela en accidente de helicóptero en Brasil.

La creadora de contenido de 17 años, enfocada en belleza con miles de seguidores, viajó a Brasil para celebrar un cumpleaños familiar.

La mañana del 8 de agosto de 2026 despegó de Jacarepaguá junto a su madre Wendy Manrique y su abuela Rocío Cubillos.

El helicóptero se estrelló e incendió cerca de Vista Chinesa, dejando sin vida a las tres pasajeras y al piloto.

Gaspi

Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como el popular youtuber argentino Gaspi, falleció el 14 de junio de 2026 a los 23 años.

El 14 de junio de 2026, el popular youtuber argentino de 23 años falleció cuando el helicóptero en que viajaba colisionó en pleno vuelo contra otra aeronave sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes.

Conocido por sus entrevistas callejeras y humor irreverente, el creador pereció en el impacto junto a su equipo audiovisual.

Oliver Tree

Oliver Tree fue un reconocido cantante, compositor, productor y comediante estadounidense de 32 años.

En la misma colisión aérea del 14 de junio de 2026, falleció el músico y productor estadounidense de 32 años.

Icono de la escena alternativa por éxitos como Life Goes On, viajaba en la misma aeronave que Gaspi tras dar un show en São Paulo.

En total, el choque entre ambos helicópteros dejó seis víctimas mortales, incluyendo a los dos creadores, sus acompañantes y los pilotos de las aeronaves.

Casi dos meses después del choque de helicópteros que cobró la vida de Oliver Tree y Gaspi en Río de Janeiro, la muerte de Sofía Murillo en condiciones tan parecidas reabre la conmoción e intensifica las exigencias de regulación para los vuelos turísticos en Brasil.